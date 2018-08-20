Артем Хуснулгатин и Константин Сек стали победителями турнира по быстрым шахматам в Холмске

В Холмске состоялся традиционный шахматный турнир памяти почётного гражданина города Вячеслава Аркадьевича Кукина. Его участниками стали как юные шахматисты, так и опытные игроки, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

- Первым прошел детский турнир по быстрым шахматам. В нем приняли участие 22 шахматиста. За девять туров единоличного лидера выявить так и не удалось. Артём Хуснулгатин и Георгий Егоров (оба из Южно-Сахалинска) набрали по 8 очков. Причём даже дополнительные показатели оказались абсолютно равными. Поэтому зрители увидели дополнительную блиц-партию, так называемый «Армагеддон», который завершился победой Артема. Он – на первом месте, Георгий – на втором. Третий призер – Борис Син, также представлявший островную столицу (6 очков).

Среди мальчиков 2009 г.р. и моложе победителем еще один шахматист из областного центра – Михаил Бамбизо (5 очков). На втором месте (тоже с 5 очками) Артём Кайгородов (Холмск), на третьем – Альберт Син (Южно-Сахалинск), набравший 4 очка.

Среди девочек 2008 г.р. и старше первое место с 5 очками заняла Регина Любарская (Южно-Сахалинск), второе – Алиса Маринина (Южно-Сахалинск). Алиса тоже набрала 5 очков, но уступила первенство по дополнительным показателям. Третье место заняла Ирина Ким (Холмск), отставшая от них на пол-очка.

В группе девочек 2009 г.р. и младше по 3 очка набрали Вероника Осташко (Южно-Сахалинск) и Анастасия Скосырская (Холмск). По дополнительным показателям впереди оказалась Вероника. У Анастасии – второе место, - рассказал главный судья турнира Андрей Петренко.

Взрослые шахматисты играли 11 туров с контролем времени 10 минут на партию + 5 секунд за каждый ход. В итоге первое место занял холмчанин Константин Сек (10,5 очков). Второй призер – его земляк Юрий Добрыдин (10 очков). На 2 очка от него отстали три шахматиста. Дополнительные коэффициенты расставили их в следующем порядке:

3-е место: Дмитрий Ден (Южно-Сахалинск).

4-е место: Виталий И (Южно-Сахалинск).

5-е место: Михаил Костылев (Холмск).

- В завершение состоялся еще и блиц-турнир. На первом месте – Константин Сек (10 очков), на втором – Юрий Добрыдин (7), на третьем – Михаил Костылев (7), на четвертом – Виталий И (6), на пятом – Михаил Засухин из Южно-Сахалинска (5,5 очков), - подвел итог Андрей Петренко.