Конно-спортивные соревнования прошли в Новоалександровске
Соревнования на Кубок Южно-Сахалинска по конкуру в рамках отборочных этапов кубков «Maxima Park-2018» и «Гефест-2018» 19 августа прошли в Новоалександровске. Об этом ТИА «Острова» рассказали в мэрии областного центра.
Данные состязания проходят в городском округе уже в третий раз и являются квалификационными, что позволяет спортсменам выполнить спортивный разряд.
Участниками соревнований стали спортсмены из 4 конноспортивных клубов Сахалинской области: «Аристакрат», «Золотой мустанг», «Анива» и отдела конного спорта ЦТВС. Главную судейскую коллегию возглавили специалисты из Красноярска и Владивостока.
На церемонии открытия с приветственной речью к участникам обратилась директор департамента по делам молодежи, спорту и туризму Елена Завязкина. Она выразила благодарность Федерации конного спорта Сахалинской области за проведение мероприятия и акцентировала внимание собравшихся на том, то конный спорт активно стал развиваться на Сахалине с 2013 года и качество соревнований на территории городского округа значительно растет. Следовательно, требования к участникам становятся выше. Самым главным пожеланием стала честная борьба и здоровый спортивный дух.
Для соревнующихся организаторы приготовили четыре маршрута: с высотой препятствий 60, 90, 100 и 110 см.
Маршрут №1 (высота препятствий 100 см) «Классический» в категории «дети» первенствовала Анастасия Мурзина на лошади Тарзан («Золотой мустанг»). В категории «юноши» первое место заняла Арина Черкасова на лошади Триумф («Золотой мустанг»). В общем зачете лучший результат показал Николай Игнатов на лошади Эльсид («Анива»).
Маршрут №2 (высота препятствий 110 см) «Классический с перепрыжкой» лучшим стал Владимир Еремин на лошади Пикадор («Аристократ»).
Маршрут №3 (высота препятствий до 90 см) «Классический» в категории «дети» первое место у Алины Поляковой на лошади Весна («Аристократ»). В категории «любители» победу взяла Екатерина Архипкина на лошади Ураган («Золотой мустанг»).
Маршрут №4 (высота препятствий до 60 см) «Классический» в категории «дети» и открытый класс равных не было Ольге Степанюк и Марии Третьяковой. Они допустили минимум ошибок и показали лучшее время на лошади Нэмо (обе участницы – воспитанницы ЦТВС).
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