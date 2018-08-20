Конно-спортивные соревнования прошли в Новоалександровске

Соревнования на Кубок Южно-Сахалинска по конкуру в рамках отборочных этапов кубков «Maxima Park-2018» и «Гефест-2018» 19 августа прошли в Новоалександровске. Об этом ТИА «Острова» рассказали в мэрии областного центра.

Данные состязания проходят в городском округе уже в третий раз и являются квалификационными, что позволяет спортсменам выполнить спортивный разряд.

Участниками соревнований стали спортсмены из 4 конноспортивных клубов Сахалинской области: «Аристакрат», «Золотой мустанг», «Анива» и отдела конного спорта ЦТВС. Главную судейскую коллегию возглавили специалисты из Красноярска и Владивостока.

На церемонии открытия с приветственной речью к участникам обратилась директор департамента по делам молодежи, спорту и туризму Елена Завязкина. Она выразила благодарность Федерации конного спорта Сахалинской области за проведение мероприятия и акцентировала внимание собравшихся на том, то конный спорт активно стал развиваться на Сахалине с 2013 года и качество соревнований на территории городского округа значительно растет. Следовательно, требования к участникам становятся выше. Самым главным пожеланием стала честная борьба и здоровый спортивный дух.

Для соревнующихся организаторы приготовили четыре маршрута: с высотой препятствий 60, 90, 100 и 110 см.

Маршрут №1 (высота препятствий 100 см) «Классический» в категории «дети» первенствовала Анастасия Мурзина на лошади Тарзан («Золотой мустанг»). В категории «юноши» первое место заняла Арина Черкасова на лошади Триумф («Золотой мустанг»). В общем зачете лучший результат показал Николай Игнатов на лошади Эльсид («Анива»).

Маршрут №2 (высота препятствий 110 см) «Классический с перепрыжкой» лучшим стал Владимир Еремин на лошади Пикадор («Аристократ»).

Маршрут №3 (высота препятствий до 90 см) «Классический» в категории «дети» первое место у Алины Поляковой на лошади Весна («Аристократ»). В категории «любители» победу взяла Екатерина Архипкина на лошади Ураган («Золотой мустанг»).

Маршрут №4 (высота препятствий до 60 см) «Классический» в категории «дети» и открытый класс равных не было Ольге Степанюк и Марии Третьяковой. Они допустили минимум ошибок и показали лучшее время на лошади Нэмо (обе участницы – воспитанницы ЦТВС).