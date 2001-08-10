Футболисты «Сахалина-2006» выиграли первенство области
В Холмске прошло первенство Сахалинской области по футболу среди мальчиков 2006-2007 года рождения. Участниками турнира стали семь команд. Состязания прошли бескомпромиссно, и ни одна игра не завершилась ничьей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.
Три команды заявило на первенство ОГАУ «ФК «Сахалин» («Сахалин-2006», «Сахалин-2006-2», «Сахалин-2007-2»). Вместе с ними в соревнованиях участвовали юные футболисты из Корсакова, Невельска, Холмска и пгт. Ноглики.
Априори фаворитом считалась команда ОГАУ «ФК «Сахалин-2006», уже имеющая довольно богатый игровой опыт дальневосточного и всероссийского уровня.
В итоге она подтвердила статус фаворита и, выиграв все матчи, заслуженно заняла первое место. Причем, победители первенства в шести матчах не пропустили ни одного гола, а сами три раза забили в ворота соперников двузначное количество мячей (10:0, 11:0 и 12:0). Словом, чемпион по всем статьям!
На шесть очков от победителей отстали Корсаков и «Сахалин-2006-2». Дополнительные показатели вывели на второе место футболистов из портового города. Мальчишки из островной столицы остались на третьем.
Четвертыми финишировали игроки «Сахалина-2007-2» (9 очков: 3 победы и три поражения). На пятом месте – Холмск (6 очков). Столько же набрал и Невельск, у которого оказались хуже дополнительные показатели. Поэтому он – на шестом месте. Турнирную таблицу замкнула команда из пгт. Ноглики, проигравшая все матчи.
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