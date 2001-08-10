Завершается прием заявок на кубок мэра Южно-Сахалинска по теннису

У любителей тенниса и профессиональных спортсменов остался день, чтобы подать заявку на участие в турнире по теннису на кубок мэра Южно-Сахалинска. Прием документов от желающих проявить себя в престижном соревновании завершится в среду, а уже в четверг состоится жеребьевка. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

Как рассказал председатель федерации тенниса в Южно-Сахалинска Александр Котвицкий, предстоящие соревнования обещают стать самыми массовыми за всю историю турнира, для участия в уже зарегистрировалось около 100 человек.

Напомним, кубок мэра по теннису пройдет с 25 августа по 9 сентября на кортах городского парка. Соревнования состоятся в трех разрядах: одиночный, парный и микст. Участники будут разбиты на 4 возрастные категории: 18 лет и старше, 17 лет и моложе, 13 лет и моложе, 10 лет и моложе.

Для самых юных спортсменов в возрасте до 10 лет пройдут отдельные соревнования по мини-теннису.

Для участия в турнире необходимо до 22 августа (включительно) отправить заявку по электронной почте: sakhtennis@mail.ru, предоставить копию паспорта/свидетельства о рождении и справку из медицинского учреждения о здоровье.

Жеребьевка участников кубка мэра по теннису состоится 23 августа в 18.30 на территории гостиницы «Санта».