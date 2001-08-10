Сахалинские всадники определили лучших на соревнованиях в Новоалександровске
В минувшие выходные в Южно-Сахалинске прошли областные конно-спортивные соревнования по выездке. Турнир прошел на территории клуба «Аристократ» в Новоалексадровске. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.
В турнире приняли участие больше 30 наездников и их питомцев из Анивы, Троицкого, Корсакова и Южно-Сахалинска. Оценивали мастерство сахалинских всадников судьи из Московской и Сахалинской областей, Красноярского и Приморского краев.
Новшеством прошедших соревнований стало выступление спортсменов в категории «Малый приз». Это езда соответствует среднему уровню подготовки спортсменов. Она состоит из упражнений, выявляющих соответствие степени подготовленности лошади всем требованиям классической школы верховой езды, а также позволяющих оценить уровень физического и психического развития и уравновешенности лошади, которые дают ей возможность выполнять упражнения гармонично, легко и непринужденно. В этом году мы впервые проводим данный вид езды на Сахалине, и пока участвует лишь один всадник. В будущем году, мы надеемся, что количество участников возрастет, и мы сможем присуждать спортивные звания здесь на островной земле, - рассказывает руководитель федерации конного спорта Сахалинской области Татьяна Литвинова.
Победу в этой категории завоевала единственная участница Татьяна Атаманенко и ее лошадь Джоббер.
В категории «Предварительный приз» победу одержала Екатерина Архипкина и ее Ураган. Как не удивительно, серебряная медаль также досталась Екатерине, но в этот раз, выступавшей на лошади Подарок.
Среди любителей в этой же категории первенствовал Владимир Еремин и жеребец Пикадор. Второй стала Виктория Барсукова с лошадью Боливией.
Среди начинающих в «элементарной езде» победу одержала Алена Панова на Плеяде. Эта же лошадь, но уже с всадником Юлией Негодаевой завоевала серебро.
Среди детей в этой же категории золотую медаль завоевали Татьяна Каманицина и Вербена. Второй стала Виктория Буртылева и лошадь Сталкер. Третье место досталось Ирине Альтгаузин, также на Сталкере.
В зачете Дети «Предварительный приз» золото у Ольги Степанюк и жеребца Василия-10. Серебро досталось Алине Поляковой и ее Весне, а бронза у Ирины Альтгаузин на Грозном.
Среди любителей (группа А) первенствовала Арина Черкасова на Триумфе, второй стала Екатерина Архипкина на Урагане, а замкнула тройку лидеров Анастасия Жураковская на Грозном.
В группе Б лидерская позиция у Виктории Барсуковой и ее Магнолии. Второе место досталось Марии Третьяковой на Боливии, а третье у Анны Мицук на Бенефисе.
В зачете молодых лошадей победу одержала Виктория Барсукова на Кармине, второй стала Полина Шальневич на Руладе, а третьей Оксана Улитина на Оливке.
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