Тихоокеанское
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Сахалинские футболисты одержали победу над иркутским «Зенитом»

Сахалинские футболисты одержали победу над иркутским «Зенитом»

В среду, 22 августа, «Сахалин» сыграл в 1/32 финала «Олимп» - Кубка России. Команда одержала победу над иркутским «Зенитом» со счетом 3:0, сообщили ТИА «Острова»  в ПСК «Сахалин». 

Поначалу команды шли вровень, потом преимущество перешло к сахалинцам. На 35-й минуте защитники иркутян допустили ошибку в своей штрафной. После пенальти счет стал 1:0.

Сахалинцы в середине тайма удвоили счет, а на последних секундах добавленного времени разрыв в счете увеличился 3:0.
Соперниками островитян в 1/16 финала могут стать питерский «Зенит», «Уфа», тульский «Арсенал» или «Динамо» Москва. Тем временем команде предстоит провести 2 выездных матча первенства «Олимп» - ПФЛ - в Чите (26 августа) и в Иркутске (29 августа).

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