2 сентября в Холмске состоится традиционный легкоатлетический забег. Организаторы посвящают мероприятие Дню окончания Второй мировой войны и годовщине освобождения Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации Холмского района.

Участники стартуют в 08:00 от памятника солдатам Отечества Российского на Приморском бульваре до мемориала на холмском перевале и финишируют в сквере по улице Героев. Длина маршрута составит 18 км.

Таким образом, легкоатлеты и все желающие присоединиться к марафону одержат победу над собой в пользу здорового образа жизни и почтут память воинов-освободителей возложением венков и цветов к братским могилам.

Принять участие в забеге 2 сентября могут спортсмены и любители, уверенные в собственных силах и состоянии здоровья.