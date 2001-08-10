В Невельске пройдет открытый турнир по баскетболу на Кубок компании «Горняк-1»
Баскетбольные баталии развернутся на специально подготовленной площадке у здания администрации Невельского городского округа (ул. Ленина). Начало в 12:00.
Как сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области, победителей и призеров определят в трех возрастных группах:
- юниоры (до 17 лет),
- юниорки (до 17 лет),
- мужчины (от 18 лет и старше).
С 11:00 в Невельске мандатная комиссия будет принимать заявки и состоится жеребьевка турнира. В 12:00 начнется официальная церемония открытия. В 12:10 раздастся свисток арбитра, возвещающий о старте первого матча. Финальные игры запланированы на 14:30, а в 15:15 пройдет церемония закрытия и награждение лучших из лучших.
Организаторы соревнований (администрация Невельского городского округа, СРОО «Сахалинская федерация баскетбола», ООО «Горняк-1») приглашают любителей баскетбола принять участие в этих состязаниях.
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