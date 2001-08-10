Тихоокеанское
информационное агентство
24 Августа 2018
Сегодня 18:59
68,53|79,25|0,00
Из Охи в Южно-Сахалинск доставили раненую 10-месячную девочку
15:37, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

В Невельске пройдет открытый турнир по баскетболу на Кубок компании «Горняк-1»

Баскетбольные баталии развернутся на специально подготовленной площадке у здания администрации Невельского городского округа (ул. Ленина). Начало в 12:00.

Как сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области, победителей и призеров определят в трех возрастных группах:

- юниоры (до 17 лет),

- юниорки (до 17 лет),

- мужчины (от 18 лет и старше).

С 11:00 в Невельске мандатная комиссия будет принимать заявки и состоится жеребьевка турнира. В 12:00 начнется официальная церемония открытия. В 12:10 раздастся свисток арбитра, возвещающий о старте первого матча.  Финальные игры запланированы на 14:30, а в 15:15 пройдет церемония закрытия и награждение лучших из лучших.

Организаторы соревнований (администрация Невельского городского округа, СРОО «Сахалинская федерация баскетбола», ООО «Горняк-1») приглашают любителей баскетбола принять участие в этих состязаниях.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости спорта Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Фоторепортажи

    Полезные страницы

    Аналитика

    Опрос

    Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?