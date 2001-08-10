Сахалинские футболисты одержали победу в Биробиджане

23 августа в Биробиджане завершился первый круг третьей лиги, зона «Дальний Восток». «ФК Ноглики» в своем заключительном матче встречались с командой хозяев «ФК Спектр». Поэтому матч должен был получится интересным и сложным. Об этом ТИА «Острова» рассказали в пресс-службе «ФК Ноглики».

С первых минут сахалинская команда захватила инициативу, создав при этом пару по-настоящему голевых моментов. Прекрасный шанс забить имел Константин Каменский, однако мяч после его удара полетел выше ворот. Через несколько минут у него будет еще один момент, однако после удара с левой мяч прошел впритирку со штангой.

Но «Спектр» не собирался в этот день отсиживаться в обороне. В одной из контратак разрезающим пасом был послан нападающий биробиджанской команды на свидание с нашим вратарем. Однако Даниил Сливков до последнего оставался на ногах и уверено переправил мяч на угловой.

На исходе двадцати минут вратарь «Спектра» разыгрывает удар от ворот со своим защитником, тут же он попадает в жёсткий прессинг от Андрея Зайцева, который при этом забирает мяч, подрабатывает и тут же бьет по воротам, однако мяч проходит значительно правее створа ворот.

Еще через десять минут Никита Акимов получил мяч рядом со штрафной соперника, подработав его, тут же нанес удар в дальнюю девятку ворот, однако тут блестяще сыграл вратарь соперника, переведя мяч кончиками пальцев на угловой.

Под занавес встречи «ФК Ноглики» все-таки смогли распечатать ворота хозяев. На правом углу штрафной Денис Абрамов навесил мяч на левый угол вратарской, где набегающий с фланга Никита Акимов головой протыкает мяч в ворота. Красивый гол получился, и что самое главное – в раздевалку.

В перерыве встречи Алексей Серебряков, главный тренер «ФК Ноглики» делает тройную замену. Вместо Алексея Бондаря, Константина Каменского и Дениса Абрамова на поле вышли Илья Брюханов, Даниил Моторин и Павел Савлук.

На старте второго отрезка игры сахалинская команда имеет прекрасный момент для еще одного взятия ворот, но прекрасно в эпизоде играет вратарь «ФК Спектра». После этого момента игра преимущественно проходила в центре поля.

А спустя минут пятнадцать игры сработала замена «Ноглик». Никита Акимов слева чужой штрафной разобрался с защитником и тут же навесил на дальний угол вратарской, где набегающий Павел Савлук сильным ударом прошивает вратаря и забивает свой первый гол за «ФК Ноглики».

«ФК Спектр» на этот гол пытался ответить своим, однако наш вратарь сегодня пропускать не собирался.

Спустя несколько минут случилось еще одно взятие ворот биробиджанской команды. На этот раз Павел Савлук в красивом стиле обыграл на своей половине поля защитника соперников, устремился по правому флангу к чужим воротам и удивительно точно прострелил в центр штрафной на Андрея Зайцева. До мяча защитник «Спектра» не дотянулся, а вот Андрей с левой уверенно послал мяч в угол ворот.

Тут же после забитого мяча Андрей покидает поле, вместо него играть в нападение вышел Денис Тирских, а играть в воротах вместо Даниила Сливкова на поле появился Денис Хомяков.

В этот момент над стадионом «Дружба» нависли тучи, которые «подарили» футболистам проливной дождь. До конца основного времени «ФК Ноглики» забили еще дважды – с пенальти оформил «дублю» Никита Акимов, а затем после прострела Павла Савлука во вратарскую игрок «Спектра» отправил мяч в свои ворота.

Однако гол престижа команда из Биробиджана сумела забить на последних секундах матча. Нападающий команды с левой ноги ударил из-под нашего защитника и отправил мяч в «дальнюю шестерку». Денис Хомяков тут был бессилен. После этого прозвучал финальный свисток, который зафиксировал разгромную победу «ФК Ноглики».

Благодаря этой победе сахалинская команда единолично возглавила турнирную таблицу Третьей лиги, зоны «Дальний Восток». Однако это лишь первый круг. Второй круг турнира пройдет с 19 по 23 сентября в Уссурийске.