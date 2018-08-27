Сахалинец станет судьей на летних юношеских Олимпийских играх
С 6 по 18 октября 2018 года в Буэнос-Айресе пройдут III летние юношеские Олимпийские игры. Участниками этих сверхпрестижных состязаний станут лучшие молодые спортсмены мира в возрасте от 15 до 17 лет. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.
Островные спортсмены не смогли пройти отбор на эти соревнования. Тем не менее Сахалинская область будет представлена в столице Аргентины.
Старший тренер сборной команды Сахалинской области по тхэквондо, судья международной категории Денис Ким получил приглашение на юношеские Олимпийские игры в качестве рефери.
Подобной чести удостоены всего лишь 20 судей со всего мира (в частности, от Европы приглашены всего лишь шесть судей). Причем, Денис Ким будет единственным представителем России.
- Отбор на III летние юношеские олимпийские игры проходил не только для спортсменов, но и для судей, - поясняет Денис Ким.
В апреле в тунисском городе Хаммамет состоялось первенство мира по тхэквондо среди юниоров. Спортсмены, вошедшие в ТОП-7 в своих весовых категориях, получили путевки в Буэнос-Айрес.
На первенство мира были приглашены 100 лучших судей, представлявших все континенты. По итогам их работы и была сформирована судейская бригада для работы на юношеских Олимпийских играх, куда были включены 20 человек.
- Приглашение на III летние юношеские олимпийские игры – это большая честь для меня и своего рода высокая оценка работы Сахалинской областной федерации тхэквондо и Союза тхэквондо России, - сказал Денис Ким.
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