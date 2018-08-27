На Сахалине определили победителей Ночного Кубка Федерации по ездовому спорту

Сахалинцы приняли участие в соревнованиях по ездовому спорту на учебно-тренировочном мероприятии «Драйлэнд «Ночной Кубок Федерации-2018» (бесснежные дисциплины). Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

Соревнования проходили в селе Тамбовское Корсаковского района. Кубки и медали турнира оспорили 29 спортсменов и их четвероногие друзья из Южно-Сахалинска, Охи, Корсакова, Анивского района, Белгорода и Петропавловска-Камчатского. Свои умения и преданность хозяину продемонстрировали собаки разных пород: курцхаар, китайская хохлатая и самоедская собаки, бигль, мареммо-абруцкая овчарка, аляскинский маламут, сибирские хаски и другие.

На мероприятии также отрабатывались действия волонтеров (помощников) в стартовом и финишном коридоре, умение обращаться с собаками. Впервые проведены состязания в дисциплине «Скутер 2 собаки».

Среди мужчин (от 18 лет и старше) в кани-кроссе («кросс 1 собака») на 1 км равных не было Леониду Манжикову из Южно-Сахалинска и псу Персею (сибирский хаски). На втором месте Артем Гусаков из Белгорода и метис Туман, а на третьем - Всеволод Омелечко из Южно-Сахалинска и курцхаар Гром. Среди женщин быстрее и правильнее всех эту дистанцию преодолела южносахалинка Светлана Калиновская и её четвероногий друг Хантер (курцхаар). Жительница областного центра Маргарита Басова и метис Хася взяли серебро, а охинка Екатерина Авдонина и китайская хохлатая Сьюзи Милашка - бронзу.

Среди юниоров 15-18 лет хорошие результаты показали Тимофей Коробейников из Южно-Сахалинска c сибирской хаски Фелисия Тейсон и его землячка Надежда Елисеева с представителем той же породы Киндером.

Среди юниоров 12-14 лет выступили Данил Фелицын из Корсакова и его сибирский хаски Полэр Найт Милисса, а также Софья Лукина из Новотроицкого с сибирским хаски Серебро Севера Олса Тэккэй.

Среди мужчин в дисциплине «велосипед 1 собака» (байк-джоринг) на 3,2 км победили Андрей Лукин из села Новотроицкого и Марта породы метис. Вторыми к финишу пришли Павел Манжиков из Южно-Сахалинска и Чика (метис), замкнул тройку лидеров Александр Ракитин из Корсакова и метис Рэм. Среди женщин в этой же дисциплине медаль высшей пробы завоевали Екатерина Авдонина из Охи и её сибирский хаски с полным именем Davidoff Shadow of Wolf, серебро взяли южносахалинка Светлана Калиновская и пёс Рогдай (сибирский хаски), а бронзу - Блынская Анастасия из села Троицкого и аляскинский маламут Аксай Риве. В противостоянии между мужчинами и женщинами в дисциплине «скутер 2 собаки» на 3,2 км победили Ольга Лукина из Новотроицкого и её сибирские хаски Рада и Серебро Севера Олса Тэккэй. Второе место заняли Александр Фелицын из Корсакова и его хаски с не менее выдающимися кличками Марахута Ви Вилл Рок Ю и Инфинити Челендж Зной. Почётное третье место завоевали Наталья Мазка и хаски с кличками Персей и Редкий Экземпляр.

Мероприятие проходило при поддержке правительства Сахалинской области в рамкам реализации социального проекта «РОО «ФЕС Сахалин» - волонтер в воспитании гармоничной личности».

7 октября состоятся чемпионат и первенство Сахалинской области по ездовому спорту (бесснежные дисциплины).