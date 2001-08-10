Сахалинские мотогонщики оспорят медали областного чемпионата

Четвёртый этап чемпионата и первенства Сахалинской области по мотокроссу пройдёт в селе Воскресенское Анивского района. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики островного региона.

За кубки и медали турнира поборются около 60 спортсменов в возрасте от 5 до 65 лет. Мастерство продемонстрируют мотогонщики из Смирных, Углегорска, Томари, Холмска, Анивы, Корсакова, Южно-Сахалинска, Невельска и села Горнозаводска.

Любители экстремальной езды выявят сильнейших в классах мотоциклов с объёмом двигателя 50, 65, 85, 125, 250 и 450 куб. см. Участники в возрасте от 35 лет смогут помериться силами в открытом классе - 125-500 куб. см.

Соревнования стартуют 2 сентября в 11:00 на мотодроме села Воскресенское. За день до этого с 13:00 до 18:00 часов пройдёт официальная тренировка.