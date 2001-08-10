Сахалинских участников спартакиады пенсионеров России чествовали в островном регионе
Министр спорта, туризма и молодёжной политики Сахалинской области Сергей Буренков и депутат Городской думы Южно-Сахалинска Елена Столярова поздравили сахалинских спортсменов с успешным выступлением на спартакиаде пенсионеров России в Новосибирске. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.
Участникам островной команды в торжественной обстановке вручили подарки и благодарственные письма. Напомним, честь Сахалинской области на крупных соревнованиях отстаивали Любовь Предеина, Эмилия Минаева, Наталья Красулина, Владимир Юрьев, Ирина Прийменко, Александр Логунов, Павел Голубь и Сергей Жбанов.
Всего медали турнира оспорило более 600 пенсионеров из 70 регионов России и семи зарубежных стран - Сербии, Германии, Польши, Белоруссии, Казахстана, Китая и Испании. Участники соревновались в комбинированной эстафете, кроссе, дартсе, настольном теннисе, шахматах, плавании и пулевой стрельбе. В общекомандном зачёте островные пенсионеры заняли 15 место, а сахалинка Любовь Предеина взяла золото в пулевой стрельбе.
- От всей души поздравляю вас с блестящим выступлением на столь масштабных и ответственных соревнованиях. Именно вы задаёте темп и служите примером для людей пенсионного возраста в достижении спортивных высот и популяризации физкультуры и спорта среди старшего поколения. Вы наша гордость! Желаю вам крепкого здоровья и новых побед! – обратился к присутствующим Сергей Буренков.
По словам тренера команды Владимира Забелина, сахалинская команда показала отличные результаты.
- Я очень доволен выступлением. Каждый из участников выложился на все 100%, многие из них улучшили свои результаты. По Дальнему Востоку мы лидируем второй год подряд. Теперь в командном зачёте на России мы продвинулись на одно деление вперёд. 15 место среди 70 регионов – это дорогого стоит, - отметил Владимир Александрович.
Обладательница золотой медали Любовь Предеина шла к победе на протяжении трёх лет. В прошлом году она стала серебряным призёром в пулевой стрельбе на всероссийской спартакиаде пенсионеров в Пензе, в этот раз ей удалось достичь своей цели и стать чемпионкой.
- За стрельбу переживала больше всего, ведь я шла к этому результату несколько лет. Стреляла ровно и спокойно, представляла, что нахожусь на простой тренировке в тире школы ИВС у Геннадия Лаптева, за что ему огромное спасибо, - рассказала Любовь Юрьевна. - Когда узнала, что выбила 92 очка, то была просто счастлива. Я очень благодарна тренеру детской спортивной школы по пулевой стрельбе Елене Шеренковой. В свой отпуск она готовила меня к этим соревнованиям.
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