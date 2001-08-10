Кубка области по футболу разыграют на Сахалине

В первые выходные осени пройдут четыре матча чемпионата и Кубка Сахалинской области по футболу. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

Две игры в рамках чемпионата островного региона проведут «Ноглики». 1 сентября в 15:00 они сыграют в гостях против ФК «Долинск», а 2 сентября в 14:00 на стадионе «Маяк Сахалина» в Холмске будут противостоять местному «Портовику». Самая северная команда турнира уже одержала три победы подряд, и судя по всему, не собирается останавливаться на достигнутом.

Кубок области начинается двумя четвертьфинальными играми. 1 сентября в 15:00 ФК «Поронайск» примет «Шахтер» из Быкова. Хозяева поля в этом году не участвуют в чемпионате, поэтому кубковые баталии для них – это единственный шанс заявить о себе. Матч с «Шахтером», который в этом году пока не блещет, выглядит хорошей возможностью сотворить сенсацию. Однако и «горняки» тоже полны желания прервать серию неудач.

2 сентября в 14:00 в Невельске «Океан» сыграет с «Сахалином-М». Недавно эти команды соперничали в чемпионате. Тогда матч завершился победой невельчан (2:0). Удастся ли молодым футболистом взять реванш? Ответ на этот и другие вопросы мы узнаем уже совсем скоро.