Больше тысячи сахалинцев поднялось на пик Чехова

В областном центре состоялось общегородское восхождение на пик Чехова, посвященное освобождению Южного Сахалина и Курильских островов от японских захватчиков. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

Первая регистрация участников состоялась в 8:00 часов утра. С собой туристы взяли чай, бутерброды и хорошее нестроение. В этот день сахалинцам повезло с погодой. Как отмечают организаторы, за эту составляющую они переживали больше всего.

- Поход, который организовывает общественная организация «Адреналин» проходит уже в пятый раз, но такого количества участников в общественном походе еще никогда не было. Нас радует, что сахалинцы стали интересоваться красивыми местами, посещать их и, что важно, туристы стараются не оставлять после себя мусор. Мы всегда за это очень переживаем, - отметила директор департамента по туризму министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области Наталья Пахолкова.

В этом году восхождение на пик Чехова бьет рекорды не только по посещаемости, но и по географии туристов, которые поднялись: Ростов, Москва, Крым, Корея, Самара, Япония представители африканских континентов, Невельск, Александровск-Сахалинский, Холмск.

- Мы хотим сказать огромное спасибо тем, кто помогал нам в организации данного восхождения. В этот раз нам повезло с погодой, и мы смогли увидеть на вершине прекрасные виды. Во время восхождения царила дружественная атмосфера. На вершине участникам удалось развернуть флаг России, флаг Победы, флаг СССР, - рассказала руководитель общественной организации «Адреналин» Нина Касова.

Вся трасса была промаркирована. На каждом отрезке стояли волонтеры, которые помогали участникам восхождения сориентироваться по дальнейшему маршруту, предлагали воду. За время восхождения было выпито 250 литров чая. Партнерам восхождения стала компания 2ГИС.

Следующие восхождение состоится 30 сентября. Сахалинцам предлагают посетить гору Майорскую.