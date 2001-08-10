Необычный сеанс игры в шахматы пройдет в Южно-Сахалинске

8 сентября в Южно-Сахалинске пройдет необычный сеанс одновременной игры в шахматы. Местом проведения масштабного мероприятия станет городской парк им. Ю.А. Гагарина. Начало в 12:00, завершение в 16:00. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

- В парке состоится необычный сеанс одновременной игры. В течение четырех часов сеансеры, сменяя друг друга, будут противостоять всем желающим, - рассказала инструктор ГШК «Каисса» Людмила Маринина.

Подобный сеанс впервые был организован в начале июня этого года. Тогда четыре сеансера играли против любителей шахмат, сменяя друг друга каждый час.

Сейчас организаторы немного изменили формат. Каждый сеансер будет играть не на 20, а на 10 досках.

После завершения партии, место за шахматной доской займет следующий участник. Таким образом, сеансеру всегда будут противостоять 10 человек.

Начнут сеанс Татьяна Маринина и Юрий Юрчук. Их сменят Михаил Засухин и Владимир Грицук. А завершат интеллектуальные баталии на 64-клеточных досках И Ги Су и Сергей И.