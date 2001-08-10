В Холмске прошел районный турнир среди ветеранов ВОВ, трудового фронта и детей войны, посвященный освобождению юга Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов. Ветераны определили самых метких в стрельбе из пневматической винтовки и самых интеллектуальных в шахматах. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

В стрельбе (дистанция 5 метров) лучший результат показал Леонид Иосифович Лалетин. На втором месте Константин Акиндинович Мальцев, на третьем – Александр Анатольевич Бекишев.

В шахматах наибольшую сумму очков набрал Л.И. Лалетин. Серебряный призер – Василий Иванович Стонт, бронзовый – А.А. Бекишев.

По сумме двух дисциплин места распределились следующим образом:

Л.И. Лалетин.

А.А. Бекишев.

3-4. К.А. Мальцев и В.И. Стонт.

Победители и призеры были награждены кубками, медалями и грамотами Управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Холмского городского округа.