Участников «Анивского кольца» доставят на место соревнований на автобусе

Транспорт до Анивы отходит 8 сентября в 7:15 часов от площади Победы Южно-Сахалинска. Обратно автобус поедет после окончания мероприятия. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

Забег стартует от городской площади Анивы. В 9:30 состоится парад открытия соревнований, а в 10:00 будет дан старт на 21,1/42,2 км.

Маршрут легкоатлетического кросса:

1) Городская площадь г. Анива – с. Благовещенское – о\з «Артек» - пост ГИБДД с. Петропавловское – с. Воскресенское – городская площадь г. Анива – 21 км (1 круг);

2) Кафе «Доктор Живаго» - пост ГИБДД с. Петропавловское – с. Воскресенское – городская площадь г. Анива – 10 км.

Предварительную регистрацию можно пройти по ссылке. Зарегистрировавшимся по ссылке участникам, страховой полис предъявлять не нужно. В день проведения мероприятия выдача номеров пройдёт с 8:30 до 9:30 часов. При себе иметь паспорт и медицинскую справку.

На данный момент для участия в соревнованиях зарегистрировалось 132 человека. Подать заявку можно перед началом соревнования - с 8:30 до 9:30 часов. Спортсменам необходимо предъявить паспорт, страховой полис и медицинскую справку.