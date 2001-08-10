Сахалинцы выберут спортсмена месяца
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области объявляет о начале нового голосования за лучшего спортсмена месяца. На конкурс выдвинуты сахалинцы, показавшие в августе высокие результаты на соревнованиях дальневосточного, всероссийского и международного уровней. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.
Андрей Семикрас завоевал золото на открытом турнире Хабаровского края по бильярдному спорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Медали соревнований разыгрывали более 30 бильярдистов из Владивостока, Благовещенска, Хабаровска и Южно-Сахалинска. Андрей Семикрас занял первое место, обыграв в финале спортсмена из Благовещенска.
Яна Григорьева взяла серебро IV Летней Спартакиады молодежи России по тяжелой атлетике в Новочебоксарске (Республика Чувашия). За пьедестал почёта боролось более 200 участников из 40 регионов страны. Воспитанница холмской школы тяжелой атлетики Яна Григорьева единственная из островных спортсменов отобралась на эти престижные и значимые соревнования, которые проводятся раз в 4 года. Девушка выступала в весовой категории 69 кг, ей противостояло девять участниц. По итогу соревнований Яна заняла второе место с результатом 201 кг (91 кг в рывке и 110 кг в толчке), уступив сопернице с минимальным отрывом - в 1 кг.
Богдан Павлович стал победителем Дальневосточных соревнований по парусному спорту во Владивостоке. Холмчанин взял золото в классе «Лазер 4.7» среди юношей до 18 лет. Богдан является обладателем первого взрослого разряда по парусному спорту, именно он обошёл основных лидеров - спортсменов из Владивостока. В сентябре сахалинец представит островной регион на первенстве России в Санкт-Петербурге.
Анастасия Плотникова принесла Сахалинской области бронзовую медаль на соревнованиях по мас-рестлингу в Сыктывкаре. Турнир проходил в рамках четвертого Всероссийского фестиваля по национальным и неолимпийским видам спорта.
Любовь Предеина стала обладательницей золотой медали в пулевой стрельбе на V Всероссийской спартакиаде пенсионеров в Новосибирске. Медали соревнований оспорили сильнейшие спортсмены из 70 регионов России, а также семи зарубежных стран - Сербии, Германии, Польши, Белоруссии, Казахстана, Китая и Испании. Всего за пьедестал почёта боролось свыше 600 пенсионеров. Сахалинка Любовь Предеина показала лучший результат в личном зачёте по пулевой стрельбе, набрав 92 очка.
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