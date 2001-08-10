В «Кроссе нации» могут принять участие до 4 тысяч сахалинцев
Жителей Сахалинской области приглашают на «Кросс нации». Массовое спортивное мероприятие всероссийского масштаба состоится 15 сентября. Сахалинцы выйдут на старт одними из первых в стране. Участвовать в кроссе могут любители бега всех возрастов разного уровня подготовки, сообщили ТИА «Острова» в региональном правительстве.
Такая информация прозвучала сегодня на совещании, посвященном Всероссийскому дню бега.
Дистанции соответствуют возрасту и физическим возможностям спортсменов – 1, 4, 6, 8 и 12 километров. Предусмотрена категория участников «Старшее поколение» – это женщины старше 50 и мужчины старше 55 лет.
– С каждым годом растет популярность традиционного легкоатлетического забега у жителей и гостей островного региона. За девять лет число участников возросло в девять раз. Мы ожидаем, что на территории всей Сахалинской области дистанции преодолеют свыше 4 тысяч человек, – рассказал заместитель министра спорта, туризма и молодежной политики региона Егор Умнов.
Легкоатлеты стартуют на площади Победы областного центра в 10:00. В 09:30 состоится парад открытия. Организаторы подготовили для спортсменов и зрителей насыщенную программу с выступлениями творческих коллективов, солдатской каше и горячим чаем. Самых быстрых участников ждут подарки от спонсоров – смартфоны, планшеты, футболки и другие сюрпризы. Призы также получат любители бега старшего поколения, и спортсмены с ограниченными возможностями здоровья.
– В муниципальных образованиях «Кросс нации» должен стать настоящим праздником, который объединит тысячи сахалинцев и гостей островной области. Нужно подключить к работе не только отделы спорта, но и культуры, образования, социальной защиты, чтобы на максимально высоком уровне провести мероприятие и подарить любителям бега праздничное настроение. Все должны понимать о том, что здоровый образ жизни – это национальный приоритет. В здоровом теле – здоровый дух, – отметил заместитель председателя правительства Сахалинской области Антон Зайцев.
Стартовые номера будут выдаваться с 10 по 14 сентября (с 10:00 до 17:00) и 15 сентября (с 07:00 до 09:00) по адресу: Южно-Сахалинск, ул. М. Горького, 7 (стадион «Спартак»).
Для получения стартового номера необходимо предъявить медицинскую справку. Ее можно получить в любом медицинском учреждении у терапевта или обратиться в областной врачебно-физкультурный диспансер по адресу: г.Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 29а.
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