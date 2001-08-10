Сахалинские волонтёры приняли участие в 18-х Азиатских играх в Индонезии

Сахалинским волонтёрам удалось поучаствовать в одном из крупномасштабных спортивных событиях этого года - 18-х Азиатских играх в Джакарте Республики Индонезия.

На днях ребята вернулись на Сахалин и встретились со своими земляками-волонтёрами, чтобы поделиться бесценным опытом, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

Азиатские игры проходили с 18 августа по 2 сентября. Перед началом важных стартов островитяне прошли в Индонезии недельную подготовку. Соревнования обслуживали не только местные волонтёры, коих было в большинстве, но и около 40 участников из стран Юго-Восточной Азии.

Честь представлять Россию выпала сахалинцам, а также одному из волонтёров Якутии. Для этого были выбраны самые активные ребята, участвовавшие в различных крупных мероприятиях регионального и федерального уровней, а именно будущие team-лидеры I зимних международных спортивных игр «Дети Азии». Всего в Джакарту от Сахалинской области отправилось пять человек - Анна Трибуц, Анастасия Ульянова, Даниил Морковин, Надежда Быченок и Сардаана Жендринская.

- Отбор был очень жёстким. Мы заранее подавали заявки в оргкомитет с тем, чтобы наши волонтёры приняли участие в Азиатских играх. Оргкомитет соревнований отбирал претендентов, основываясь на их волонтёрском опыте, знании английского языка, их стремлении и мотивации, - рассказала руководитель международного отдела дирекции игр «Дети Азии» Сардаана Жендринская. - Со своей стороны мы были заинтересованы в том, чтобы наши ребята получили волонтёрский опыт на международной арене и могли применить знания, полученные в Джакарте, на играх «Дети Азии» в следующем году.

По её словам, сахалинцам уже приходилось работать в качестве волонтёров на крупных мероприятиях. Ребята участвовали в I международных интеллектуальных играх в Якутске, в чемпионате WorldSkills Russia и других событиях. Вместе с тем, на мероприятии такого масштаба, как Азиатские игры, работали впервые. К слову, по числу задействованных ресурсов, спортсменов и волонтёров Азиатские игры занимают второе место после Олимпийских.

- Это был колоссальный опыт для меня. На соревнованиях было представлено порядка 50 видов спорта, о некоторых из них я узнала впервые, мне было очень интересно познакомиться с их спецификой, - отметила выпускница Сахалинского государственного университета Анастасия Ульянова. – Одной из главных наших задач было сопровождать иностранные делегации, переводить с английского языка на русский и наоборот, работать на объектах, помогать с организацией спортивных мероприятий, а также оказывать различную помощь спортсменам и официальным лицам. Азиатские игры стали для меня хорошим подспорьем перед зимними играми «Дети Азии».

В актовом зале областной универсальной научной библиотеки Даниил Морковин, Надежда Быченок, Анастасия Ульянова и Сардаана Жендринская рассказали своим коллегам-волонтёрам об особенностях работы на подобных мероприятиях – о менталитете индонезийцев, символах Азиатских игр, масштабах, спортивной инфраструктуре и многих других важных вещах.

Даниил Морковин учится в 9 классе школы №1 Южно-Сахалинска. Соревнования в Джакарте стали самым значимым событием в его волонтёрской деятельности.

- Самое главное, я уяснил для себя, как организовываются такие крупномасштабные мероприятия, - поделился юноша. - Когда я впервые узнал о «Детях Азии», то не представлял, как можно собрать и работать с таким огромным количеством людей. Как всё это свести и сделать так, чтобы всё функционировало. Теперь же, увидев всё изнутри, я понимаю, что нет ничего невозможного. Данный опыт важно передать нашим друзьям – будущим участникам «Детей Азии».

I зимние международные спортивные игры «Дети Азии» пройдут в островном регионе с 8 по 17 февраля 2019 года. В них примут участие около 1000 волонтёров, 95% из них - сахалинцы.