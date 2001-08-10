Сторонников здорового образа жизни на Южных Курилах становится больше

Почти половина населения Кунашира и Шикотана – 48,2 % (5570 человек) – регулярно участвуют в спортивно-массовых мероприятиях, занимаются спортом и физкультурой. Только в спортивно-оздоровительном комплексе «Афалина» на Кунашире, где работают бассейн и тренажерный зал, в среднем фиксируют до 700 посещений в неделю, а в «Шикотан Арена» – свыше 350 посещений, сообщили ТИА «Острова» в районной администрации.

Популярностью пользуются и островные спортивные секции, жители проявляют интерес к новым для района видам спорта и физической активности: грэпплингу, скандинавской ходьбе, а ‪с 10 сентября в райцентре также начнутся занятия по адаптивной физической культуре для людей с ограниченными возможностями здоровья. И хотя только за последние несколько лет в районе построили 18 спортивных объектов, за круглым столом подняли проблему все еще существующей нехватки помещений для занятий спортом и физкультурой.

О том, что значительная часть населения островов ведет здоровый образ жизни, говорит не только популярность спортивных занятий, но и то, что смертность в районе в последние годы снижается.

Южно-Курильский район входит в число пяти муниципальных образований Сахалина, где рождаемость превышает смертность. Однако все равно, как считает главный врач центральной районной больницы Наталия Савочкина, необходимо улучшать систему проведения профилактических мероприятий медицинской направленности.

Также участники круглого стола предложили проработать вопрос об открытии в магазинах Кунашира и Шикотана отделов здорового и диетического питания.