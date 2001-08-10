В Южно-Сахалинске наградили победителей и призеров кубка мэра по теннису
Праздником спорта, грации и воли к победе стали сегодняшние финальные матчи и торжественная церемония закрытия турнира по теннису на кубок мэра Южно-Сахалинска. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Напомним, он стартовал 25 августа и за все четыре года существования нынешний турнир собрал рекордное количество участников и стал международным. Более 150 спортсменов от 6 до 73 лет из Южно-Сахалинска, Корсакова, Сингапура, Южной Кореи и Японии боролись за звание сильнейших сразу в нескольких возрастных категориях. Местом проведения матчей по традиции стали теннисные корты в городском парке культуры и отдыха. И сегодня же, после двух недель напряженных и захватывающих игр, здесь огласили имена победителей.
Поздравить участников турнира и вручить победителям заслуженные награды пришел мэр областной столицы Сергей Надсадин. К слову, градоначальник сам большой поклонник этого вида спорта.
- Мы видим, и этот турнир еще раз подтвердил, что теннис в Южно-Сахалинске с каждым годом становится все более популярным. Этому, конечно же, способствует появление новых объектов спортивной инфраструктуры: спортивных залов, открытых современных площадок. Мы будем и дальше поддерживать развитие тенниса. Сегодня здесь много детей, для них этот вид спорта, безусловно, очень полезен. Я благодарю всех участников турнира за блестящую игру. Вы уже победители! Вы преодолели себя. А это значит, что вы — уже лучшие. Я желаю вам двигаться дальше и покорять новые спортивные вершины, - отметил мэр.
Десятки кубков, грамот, медалей и сертификатов сегодня нашли своих обладателей. В первую очередь организаторы поощрили самого опытного участника турнира — Юрия Береснева. Мужчине 73 года и он в прекрасной спортивной форме:
- Я рад участию в этих знаменитых соревнованиях! И желаю всем вам дальнейших благ и побед!
А самым юным участником стала шестилетняя спортсменка — Алина Комиссарова. Она получила грамоту и сертификат на приобретение спортивного инвентаря.
Затем пьедестал почета отдали в распоряжение многочисленным победителям.
Итак, турнирная таблица Кубка мэра Южно-Сахалинска по теннису-2018 по категориям выглядит следующим образом.
«Девочки 10 лет и моложе»:
- I место - Таисия Дробышева;
- II место - Криворучко Татьяна;
- III место - Гилева Диана.
«Юноши 13 лет и моложе:
- I место - Арустамов Платон;
- II место - Бэ Максимилиан;
- III место - Власенко Артем.
«Девушки 13 лет и моложе»
- I место - Полокайнен Дарья;
- II место - Егорова Мария;
- III место - Ротовая София.
«Девушки 17 лет и моложе»:
- I место - Зилинская Александра;
- II место - Бородулина Амелия;
- III место - Юрасова Анастасия.
«Юноши 17 лет и моложе»:
- I место - Каверин Виктор;
- II место - Донченко Даниил;
- III место - Ковалев Герман.
«Женщины от 18 лет и старше»:
- I место - Боброва Альбина;
- II место - Медведева Ольга;
- III место - Усачева Татьяна.
«Мужчины от 18 лет и старше»:
- I место - Полиенко Анатолий;
- II место - Кирилл Сафронов;
- III место - Сано Такаши.
После награждения победителей основных категорий турнира всех спортсменов поздравил главный судья соревнований - председатель федерации тенниса Сахалина и Курил Александр Котвицкий:
- Я хочу поблагодарить всех участников за яркие игры. А также болельщиков, которые поддерживали спортсменов. Это и друзья, и знакомые, и родители. Все это способствовало созданию хорошей атмосферы и мотивации теннисистов к победе.
Затем были оглашены имена призеров и победителей в разряде «Микст».
«17 лет и моложе»:
- I место - Якушев Семен и Ерасова Анастасия;
- II место - Андрей и Надежда Пузырных;
- III место - Антонушкина Ева и Арустамов Платон.
«18 лет и старше»:
- I место - Анатолий Полиенко и Оксана Сидоренко ;
- II место - Аксютенко Вячеслав и Ирина;
- III место - Садризянова Ангелина и Илья Демин.
- В одиночном разряде места распределились следующим образом:
«Девочки 9 лет и моложе - зеленая лига»:
- I место - Шульга Стефания;
- II место - Локтева Юлия;
- III место - Рогальчук Анастасия.
«Юноши 9 лет и моложе - зеленая лига»:
- I место - Коротаев Владислав;
- II место - Мазин Яков;
- III место - Исмаилов Атай.
«Девочки 9 лет и моложе - оранжевая лига»:
- I место - Кинг Наталья;
- II место - Шуваева Кира;
- III место - Кравченко Анна.
«Юноши 9 лет и моложе - оранжевая лига»:
- I место - Зеленин Дмитрий;
- II место - Артем Ким;
- III место - Илья Чупаков.
«Девочки 9 лет и моложе - красная лига»:
- I место - Кублицкая Люсьена ;
- II место - Чо Анна;
- III место -Просовова Дарья.
«Юноши 9 лет и моложе - красная лига»:
- I место - Ким Артем;
- II место - Андрей Константинов;
- III место - Игорь Яковлев.
Также были награждены победители в парном разряде среди женщин и мужчин старше 18 лет. Итак, у женщин места распределились следующим образом:
- I место - Лидия Ванштейн и Коноваленко Наталья ;
- II место - Боброва Альбина и Соболева Кристина;
- III место - Усачева Татьяна и Хмелева Лидия.
У мужчин:
- I место - Палиенко Анатолий и Седнев Яков;
- II место - Котвицкий Александр и Уханов Сергей;
Завершилась торжественная церемония чествования участников и призеров кубка мэра по теннису коллективной фотосессией.
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