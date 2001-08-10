В Южно-Сахалинске наградили победителей и призеров кубка мэра по теннису

Праздником спорта, грации и воли к победе стали сегодняшние финальные матчи и торжественная церемония закрытия турнира по теннису на кубок мэра Южно-Сахалинска. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Напомним, он стартовал 25 августа и за все четыре года существования нынешний турнир собрал рекордное количество участников и стал международным. Более 150 спортсменов от 6 до 73 лет из Южно-Сахалинска, Корсакова, Сингапура, Южной Кореи и Японии боролись за звание сильнейших сразу в нескольких возрастных категориях. Местом проведения матчей по традиции стали теннисные корты в городском парке культуры и отдыха. И сегодня же, после двух недель напряженных и захватывающих игр, здесь огласили имена победителей.

Поздравить участников турнира и вручить победителям заслуженные награды пришел мэр областной столицы Сергей Надсадин. К слову, градоначальник сам большой поклонник этого вида спорта.

- Мы видим, и этот турнир еще раз подтвердил, что теннис в Южно-Сахалинске с каждым годом становится все более популярным. Этому, конечно же, способствует появление новых объектов спортивной инфраструктуры: спортивных залов, открытых современных площадок. Мы будем и дальше поддерживать развитие тенниса. Сегодня здесь много детей, для них этот вид спорта, безусловно, очень полезен. Я благодарю всех участников турнира за блестящую игру. Вы уже победители! Вы преодолели себя. А это значит, что вы — уже лучшие. Я желаю вам двигаться дальше и покорять новые спортивные вершины, - отметил мэр.

Десятки кубков, грамот, медалей и сертификатов сегодня нашли своих обладателей. В первую очередь организаторы поощрили самого опытного участника турнира — Юрия Береснева. Мужчине 73 года и он в прекрасной спортивной форме:

- Я рад участию в этих знаменитых соревнованиях! И желаю всем вам дальнейших благ и побед!

А самым юным участником стала шестилетняя спортсменка — Алина Комиссарова. Она получила грамоту и сертификат на приобретение спортивного инвентаря.

Затем пьедестал почета отдали в распоряжение многочисленным победителям.

Итак, турнирная таблица Кубка мэра Южно-Сахалинска по теннису-2018 по категориям выглядит следующим образом.

«Девочки 10 лет и моложе»:

I место - Таисия Дробышева;

II место - Криворучко Татьяна;

III место - Гилева Диана.

«Юноши 13 лет и моложе:

I место - Арустамов Платон;

II место - Бэ Максимилиан;

III место - Власенко Артем.

«Девушки 13 лет и моложе»

I место - Полокайнен Дарья;

II место - Егорова Мария;

III место - Ротовая София.

«Девушки 17 лет и моложе»:

I место - Зилинская Александра;

II место - Бородулина Амелия;

III место - Юрасова Анастасия.

«Юноши 17 лет и моложе»:

I место - Каверин Виктор;

II место - Донченко Даниил;

III место - Ковалев Герман.

«Женщины от 18 лет и старше»:

I место - Боброва Альбина;

II место - Медведева Ольга;

III место - Усачева Татьяна.

«Мужчины от 18 лет и старше»:

I место - Полиенко Анатолий;

II место - Кирилл Сафронов;

III место - Сано Такаши.

После награждения победителей основных категорий турнира всех спортсменов поздравил главный судья соревнований - председатель федерации тенниса Сахалина и Курил Александр Котвицкий:

- Я хочу поблагодарить всех участников за яркие игры. А также болельщиков, которые поддерживали спортсменов. Это и друзья, и знакомые, и родители. Все это способствовало созданию хорошей атмосферы и мотивации теннисистов к победе.

Затем были оглашены имена призеров и победителей в разряде «Микст».

«17 лет и моложе»:

I место - Якушев Семен и Ерасова Анастасия;

II место - Андрей и Надежда Пузырных;

III место - Антонушкина Ева и Арустамов Платон.

«18 лет и старше»:

I место - Анатолий Полиенко и Оксана Сидоренко ;

II место - Аксютенко Вячеслав и Ирина;

III место - Садризянова Ангелина и Илья Демин.

В одиночном разряде места распределились следующим образом:

«Девочки 9 лет и моложе - зеленая лига»:

I место - Шульга Стефания;

II место - Локтева Юлия;

III место - Рогальчук Анастасия.

«Юноши 9 лет и моложе - зеленая лига»:

I место - Коротаев Владислав;

II место - Мазин Яков;

III место - Исмаилов Атай.

«Девочки 9 лет и моложе - оранжевая лига»:

I место - Кинг Наталья;

II место - Шуваева Кира;

III место - Кравченко Анна.

«Юноши 9 лет и моложе - оранжевая лига»:

I место - Зеленин Дмитрий;

II место - Артем Ким;

III место - Илья Чупаков.

«Девочки 9 лет и моложе - красная лига»:

I место - Кублицкая Люсьена ;

II место - Чо Анна;

III место -Просовова Дарья.

«Юноши 9 лет и моложе - красная лига»:

I место - Ким Артем;

II место - Андрей Константинов;

III место - Игорь Яковлев.

Также были награждены победители в парном разряде среди женщин и мужчин старше 18 лет. Итак, у женщин места распределились следующим образом:

I место - Лидия Ванштейн и Коноваленко Наталья ;

II место - Боброва Альбина и Соболева Кристина;

III место - Усачева Татьяна и Хмелева Лидия.

У мужчин:

I место - Палиенко Анатолий и Седнев Яков;

II место - Котвицкий Александр и Уханов Сергей;

Завершилась торжественная церемония чествования участников и призеров кубка мэра по теннису коллективной фотосессией.