Тихоокеанское
информационное агентство
11 Сентября 2018
Сегодня 16:30
69,87|80,67|77,41
В Южно-Сахалинске обсудили вопросы развития туризма
09:12, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске наградили победителей и призеров кубка мэра по теннису

В Южно-Сахалинске наградили победителей и призеров кубка мэра по теннису

Праздником спорта, грации и воли к победе стали сегодняшние финальные матчи и торжественная церемония закрытия турнира по теннису на кубок мэра Южно-Сахалинска. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Напомним, он стартовал 25  августа и за все четыре года существования нынешний турнир собрал рекордное количество участников и стал международным. Более 150 спортсменов от 6 до 73 лет из Южно-Сахалинска, Корсакова, Сингапура, Южной Кореи и Японии боролись за звание сильнейших сразу в нескольких возрастных категориях. Местом проведения матчей по традиции стали теннисные корты в городском  парке культуры и отдыха. И сегодня же, после двух недель напряженных и захватывающих игр,  здесь огласили имена победителей.

Поздравить участников турнира и вручить победителям заслуженные награды пришел мэр областной столицы Сергей Надсадин. К слову, градоначальник сам большой поклонник этого вида спорта.

- Мы видим, и этот турнир еще раз подтвердил, что теннис в Южно-Сахалинске с каждым годом становится все более популярным. Этому, конечно же, способствует появление новых объектов спортивной инфраструктуры: спортивных залов, открытых современных  площадок. Мы будем и дальше поддерживать развитие тенниса.  Сегодня здесь много детей, для них этот вид спорта, безусловно,  очень полезен. Я благодарю всех участников турнира за блестящую игру. Вы уже  победители! Вы преодолели себя. А это значит, что вы — уже лучшие. Я желаю вам двигаться дальше и покорять новые спортивные вершины, - отметил мэр.

Десятки кубков, грамот, медалей и сертификатов сегодня нашли своих обладателей. В первую очередь организаторы поощрили самого опытного участника турнира — Юрия Береснева. Мужчине 73 года и он в прекрасной спортивной форме:

- Я рад участию в этих знаменитых соревнованиях! И желаю всем вам дальнейших благ и побед!

А самым юным участником стала шестилетняя спортсменка — Алина Комиссарова. Она получила грамоту и сертификат на приобретение спортивного инвентаря.

Затем пьедестал почета отдали в распоряжение многочисленным победителям. 

Итак, турнирная таблица Кубка мэра Южно-Сахалинска по теннису-2018 по категориям  выглядит следующим образом.

 «Девочки 10 лет и моложе»:

  • I место - Таисия Дробышева;
  • II место - Криворучко Татьяна;
  • III место - Гилева Диана.

«Юноши 13 лет и моложе:

  • I место - Арустамов Платон;
  • II место - Бэ Максимилиан;
  • III место - Власенко Артем.

«Девушки 13 лет и моложе»

  • I место - Полокайнен Дарья;
  • II место - Егорова Мария;
  • III место - Ротовая София.

«Девушки 17 лет и моложе»:

  • I место - Зилинская Александра;
  • II место - Бородулина Амелия;
  • III место - Юрасова Анастасия.

«Юноши 17 лет и моложе»:

  • I место -  Каверин Виктор;
  • II место - Донченко Даниил;
  • III место - Ковалев Герман.

«Женщины от 18 лет и старше»:

  • I место -  Боброва Альбина;
  • II место - Медведева Ольга;
  • III место - Усачева Татьяна.

«Мужчины от 18 лет и старше»:

  • I место - Полиенко Анатолий;
  • II место - Кирилл Сафронов;
  • III место - Сано Такаши.

После награждения победителей основных категорий турнира всех спортсменов поздравил главный судья соревнований  - председатель федерации тенниса Сахалина и Курил Александр Котвицкий:

 -  Я хочу поблагодарить всех участников за яркие игры. А также болельщиков, которые поддерживали спортсменов. Это и друзья, и знакомые,  и родители. Все это способствовало созданию хорошей атмосферы и мотивации теннисистов к победе.

Затем были оглашены имена призеров и победителей в разряде «Микст».

«17 лет и моложе»:

  • I место - Якушев Семен и Ерасова Анастасия;
  • II место - Андрей и Надежда Пузырных;
  • III место - Антонушкина Ева и Арустамов Платон.

«18 лет и старше»:

  • I место - Анатолий Полиенко и Оксана Сидоренко ;
  • II место - Аксютенко Вячеслав и Ирина;
  • III место - Садризянова Ангелина и Илья Демин.
  • В одиночном разряде места распределились следующим образом:

«Девочки 9 лет и моложе - зеленая лига»:

  • I место - Шульга Стефания;
  • II место - Локтева Юлия;
  • III место - Рогальчук Анастасия.

«Юноши 9 лет и моложе  - зеленая лига»:

  • I место - Коротаев Владислав;
  • II место - Мазин Яков;
  • III место - Исмаилов Атай.

«Девочки 9 лет и моложе - оранжевая лига»:

  • I место - Кинг Наталья;
  • II место - Шуваева Кира;
  • III место - Кравченко Анна.

«Юноши 9 лет и моложе - оранжевая лига»:

  • I место - Зеленин Дмитрий;
  • II место - Артем Ким;
  • III место - Илья Чупаков.

«Девочки 9 лет и моложе - красная лига»:

  • I место - Кублицкая Люсьена ;
  • II место - Чо Анна;
  • III место -Просовова Дарья.                                   

«Юноши 9 лет и моложе - красная лига»:

  • I место - Ким Артем;
  • II место - Андрей Константинов;
  • III место - Игорь Яковлев.                                    

Также были награждены победители в парном разряде среди женщин и мужчин старше 18 лет. Итак, у женщин места распределились следующим образом:

  • I место - Лидия Ванштейн и Коноваленко Наталья ;
  • II место - Боброва Альбина и Соболева Кристина;
  • III место - Усачева Татьяна и Хмелева Лидия.

У мужчин:

  • I место - Палиенко Анатолий и Седнев Яков;
  • II место - Котвицкий Александр и Уханов Сергей;

 Завершилась торжественная церемония чествования участников и призеров кубка мэра по теннису коллективной фотосессией.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости спорта Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Фоторепортажи

    Полезные страницы

    Аналитика

    Опрос

    Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?