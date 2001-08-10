В Южно-Сахалинске прошел необычный сеанс одновременной игры в шахматы

В городском парке имени Ю.А. Гагарина прошло необычное шахматное мероприятие. Оно вызвало большой интерес у любителей королевской игры, и в течение четырех часов шахматные столики не пустовали. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

В последнее время РОО «Сахалинская шахматная федерация» прилагает максимум усилий для пропаганды и популяризации своего вида спорта. Только в этом году шахматные турниры можно было увидеть в Сахалинском областном краеведческом и художественном музеях. Впервые были проведены турниры по парным шахматам. Состоялся конкурс решения шахматных задач. И все это приносит результат в виде увеличения количества детей, которые стремятся заниматься шахматами.

Сегодняшнее мероприятие тоже было необычным, а потому – запоминающимся. В парке были расставлены 20 шахматных столиков, за которые мог сесть любой желающий. Причем, не просто сесть, а принять участие в сеансе одновременной игры, которые проводили ведущие островные шахматисты, сменявшие друг друга по истечении определенного времени.

Первыми к участникам сеанса вышли мастер ФИДЕ Татьяна Маринина и Юрий Юрчук. Их сменили Михаил Засухин и Владимир Грицук. А завершали интеллектуальные баталии И Ги Су и Сергей И.

- В плане игры первый этап самый простой, так как доигрывать чьи-то позиции, нетипичные для своего стиля, достаточно сложно. Но у нас на всех этапах играли сильные шахматисты, которые с достоинством держали удар, - говорит Татьяна Маринина.

Каждый шахматист проводил сеанс на десяти досках. Причем, практически у каждого участника сеанса были советчики.

- Давай поставим коня на d5. Пусть он блокирует ее изолированную пешку, - подсказывала мама своему ребенку, который в это время думал, что ему делать со своенравным конем. Судя по репликам, мама сама неплохо разбирается в стратегии шахмат.

- Да что тут думать, слоном ходить надо! – а это уже совет папы другому участнику, который, к счастью, к нему не прислушался, так как уход слона с важнейшей диагонали быстро привел бы к поражению.

Сеансеры, с улыбкой слушая эти подсказки, быстро переходили от доски к доске и пытались удивить соперников нестандартными ходами.

- В целом, играли хорошо. Видно, что теорию дебютов знают. Но после дебюта начиналось уже творчество и начинались ошибки. Мне оставалось только воспользоваться ими, - улыбнулся Юрий Юрчук. – Половину партий я выиграл довольно быстро. Еще в трех у меня было серьезное преимущество. В двух положение было сложнее. В одной из них можно было сделать «вечный шах», а можно было играть дальше в надежде запутать соперника.

В итоге, как выяснилось, сеансеру все же удалось запутать своего визави и добиться победы. Тем не менее, у участников сеанса тоже есть повод для гордости.

- За четыре часа участниками сеанса стали свыше 60 человек. Многие из них занимаются шахматами, но были и просто посетители парка. Хочется отметить Михаила Бамбизо. За четыре часа он сыграл против двух сеансеров, и обе партии выиграл! Также побед добились Влад Дедов и Иван Осташко, - похвалила юных шахматистов инструктор ГШК «Каисса» Людмила Маринина.

- Мы в июне проводили подобный сеанс. Но тогда сеансер играл против 20 участников. Сейчас решили ограничиться десятью. Это сделало партии более динамичными и зрелищными. Мне кажется, что именно благодаря таким мероприятиям и распространяется шахматная культура в массы, - подвела итог праздника самая известная островная шахматистка Татьяна Маринина.