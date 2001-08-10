Сахалинская пловчиха завоевала шесть золотых медалей на чемпионате Европы

В городе Крань (Словения) состоялся XVI чемпионат Европы по водным видам спорта в категории «мастерс». Мероприятие получилось масштабным по количеству участников. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

В итоговые протоколы были вписаны фамилии нескольких тысяч спортсменов в возрасте от 25 до 100 лет. Они определили обладателей наград в пяти видах спорта (плавание, плавание на открытой воде, прыжки в воду, синхронное плавание, водное поло).

Среди участников этих состязаний была самая титулованная островная пловчиха мастер спорта международного класса Наталья Винокуренкова. Ее выступление иначе чем триумфальным назвать сложно.

Сахалинская спортсменка завоевала шесть золотых медалей, установила рекорд Европы и четыре рекорда России в своей возрастной группе.

В активе Натальи Винокуренковой победы на дистанциях 50 метров брассом (33,54 секунды; рекорд России), 100 метров брассом (1.13,28 секунды; рекорд России), 200 метров брассом (2.41,81 секунды; рекорд России) 200 метров комплексом (2.25,55; рекорд Европы и России), а также в комбинированной эстафете 4 по 50 метров и эстафете 4 по 50 метров вольным стилем (микс).