Сахалинские уличные экстремалы получили путевку на фестиваль Дальнего Востока
Любители скейтбординга, велосипедов BMX и трюковых самокатов из Южно-Сахалинска уже через две недели встретятся с лучшими спортсменами на итоговом региональном фестивале «Мосты». Регистрация участников уже началась и сахалинцы вновь могут стать второй по массовости и уровню катания командой Дальнего Востока после принимающей стороны. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.
- Наша прошлогодняя поездка была более чем удачной: парни привезли второе и третье места в категории «BMX юниоры», третье место в «Скейтбординге», а также первое место и титул лучшего спортсмена ДВ в категории «Трюковый самокат». Выезд команды настолько зарядил сахалинцев, что в этом году тренировки в скейтпарках стартовали, как только начал таять снег, а число ребят-экстремалов выросло в разы. А благодаря поддержке областного министерства спорта летом вновь удалось пригласить на остров сильнейших спортсменов из Комсомольска-на-Амуре и Петропавловска-Камчатского для проведения тренировок и мастер-классов, - делится руководитель команды Extreme Sakhalin Иван Бутаков.
В этом сезоне сахалинцы ожидают очень сильную конкуренцию и жесткую борьбу, особенно с хозяевами фестиваля. Основная проблема для роста мастерства – отсутствие в Южно-Сахалинске достойных по уровню и комплектации скейтпарков, которых, к слову, стало больше в других районах области. Потому в этом сезоне упор сахалинской сборной сделан на обкатку новичков, которые попали в команду по итогам летнего социального проекта «Школа уличного спорта». Также впервые в истории дальневосточного экстремального уличного спорта на фестивале выступят самые юные сахалинцы – дети 4-5 лет на трюковых велосипедах BMX.
- Мы рады, что спорт на Сахалине молодеет, уровень экстремалов растет, и все больше детей летом заняты позитивным делом – уличным спортом. И особенно приятно вручать путевку на главное экстрим-событие Дальнего Востока такой яркой команде Extreme Sakhalin, в которую вошли не только старшие ребята, но и велосипедисты детсадовского возраста. Это ли не показатель того, как экстремальный спорт развивается на Сахалине. И мы рады быть у его истоков - поделился накануне представитель регионального фонда «Родные острова», директор УТЦ "Восток" Павел Пашов.
Символическую путевку он вручил команде на спортивной площадке, организованной командой Extreme Sakhalin и школой Strider School Sakhalin в областном центре на День города. Уже второй год подряд региональный фонд «Родные острова» помогает «Школе уличного спорта» приобрести билеты во Владивосток, благодаря чему сахалинцы имеют возможность развиваться в своем мастерстве. В этом году организаторы фестиваля «Мосты» обещают приезд лучших BMX-райдеров страны, которые, кстати, являются кандидатами в олимпийскую сборную в Токио-2020 – из культивируемых в «Школе уличного спорта» направлений уже два (скейтбординг, BMX Park) включены в программу летней Олимпиады.
Комментарии - 0
Другие
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
12:18 Сегодня В Петропавловске-Камчатском сегодня задержали министра краевого правительства
10:01 Сегодня На заседании Президиума Госсовета обсудили мост Сахалин-материк
- 10:54 Сегодня Президент и «Единая Россия» внесли пакеты поправок по изменениям пенсионного законодательства в Госдуму
10:56 Сегодня На Сахалине обсудили деятельность островных казаков
12:30 4 Сентября Идею реконструкции взлетно-посадочной полосы Охинского аэропорта поддержал Юрий Трутнев
17:33 5 Сентября В Сахалинской области устраняют последствия мощного тайфуна «Джеби»
15:41 5 Сентября В Сахалинской области оплатили почти 5 тысяч электронных больничных
13:53 6 Сентября В Сахалинской области восстановлено движение автомобильного транспорта
12:03 24 Августа В Сахалинской области продолжает расти производство сельхозпродукции и добыча угля
14:56 28 Августа В Невельском районе торжественно открыли новый тепличный комплекс
14:32 23 Августа На Сахалин прибыли члены жюри кинофестиваля «Край света»
13:50 29 Августа В Холмске до конца года в арендные квартиры заселятся 80 семей
Выбор редакции
- 15:37 Сегодня На Сахалине выявили несколько попыток незаконного вылова рыбы
- 14:33 Сегодня «Школа безопасности» нашла сахалинцев, заблудившихся в лесу
- 14:17 Сегодня В Южно-Сахалинске стартовал квалификационный турнир по теннису
- 13:50 Сегодня Юные островные футболисты заняли шестое место в финале всероссийских соревнований
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?