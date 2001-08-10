Юные островные футболисты заняли шестое место в финале всероссийских соревнований
В Анапе завершился финальный турнир XXV Кубка Детской футбольной лиги среди мальчиков 2006 г.р. Главный приз завоевало «Динамо» (Барнаул), разгромившее в решающем матче «Мордовию» из Саранска со счетом 5:0.
Участниками турнира были 16 команд. Сначала они сыграли по круговой системе в подгруппах. Команда ОГАУ «ФК «Сахалин» (тренер Антон Бучинский) попала в подгруппу «А». Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта/, туризма и молодежной политики области.
Результаты матчей:
«Сахалин-2006» - «Динамо» (Барнаул) – 0:7.
«Сахалин-2006» - «Кожаный мяч им. Р. Павлюченко-2007» (Ставрополь) – 3:1.
«Сахалин-2006» - «Металлург» (Выкса) – 0:1.
«Сахалин-2006» - «Темп» (Шенкурск) – 4:0.
«Сахалин-2006» - Сборная Серпухова – 0:6.
«Сахалин-2006» - «Восход» (Уфа) – 2:0.
«Сахалин-2006» - «Витязь» (Анапа) – 2:0.
Набрав 12 очков, островная команда заняла третье место. От сборной Серпухова, ставшей второй, она отстала всего на 1 очко.
На втором этапе участники Кубка ДФЛ играли стыковые матчи. В игре за пятое место соперником сахалинцев была «Смена» из Железногорска. Она завершилась победой «Смены» (3:1).
Таким образом, «Сахалин-2006» занял итоговое шестое место. Состав островной команды: Дмитрий Бриллиантов (1 гол), Егор Ведерников (8), Максим Виткулевский (1), Александр Голоушкин, Кирилл Демиденко, Тимофей Ерохов, Нурсултан Кадырбеков (1), Кирилл Кон, Александр Масалов, Никита Никонов (1), Алексей Подвигин, Илья Рожнов, Андрей Савин.
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