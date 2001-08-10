В Южно-Сахалинске стартовал квалификационный турнир по теннису
10 сентября в областном центре начался квалификационный турнир по теннису в рамках второго этапа Кубка мэра по теннису. В турнире принимают участие спортсмены в возрастных категориях «13 лет и моложе» и «17 лет и моложе». Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации Южно-Сахалинска.
Организаторами соревнований выступили департамент по делам молодежи, спорту и туризму администрации Южно-Сахалинска, региональная федерация тенниса и теннисный клуб Gsport.
Особенностью проводимого турнира является присвоение квалификационных баллов, которые помогают спортсменам попасть в основную сетку турниров, проводимых под эгидой российского теннисного тура (РТТ), а также в соответствии с нормами единой всероссийской спортивной классификации (ЕВСК) присвоить соответствующие спортивные разряды.
- Подобные турниры способствуют повышению мастерства спортсменов, созданию теннисного резерва. Такого уровня спортивные события российского теннисного тура (РТТ) проводятся по всей стране. Игроки регистрируются сами на сайте, выбирают города для участия. Южно-Сахалинск тоже предоставляет площадку для повышения уровня профессионального мастерства, - пояснила представитель федерации тенниса Альбина Боброва. - Нам есть чем гордиться. Так, например, в 2012 году впервые в истории представитель Сахалинской области Надежда Пузырных (10 лет) заняла пятую строчку российского теннисного тура.
Квалификационные соревнования завершатся финальными встречами, которые состоятся 14 сентября. А уже 20 сентября в 17:00 пройдет торжественное награждение победителей и призеров, приуроченное к торжественному открытию спортивного комплекса Gsport.
Также организаторы приглашают всех желающих на обучающий семинар для судей по теннису, который пройдет 12 сентября в 19:00 в комплексе Gsport под руководством судьи высшей категории Олега Анчутина (г.Москва).
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