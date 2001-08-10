Сахалинские кикбоксеры завоевали семь медалей на всероссийском турнире в Анапе

Сахалинские юнармейцы-кикбоксеры успешно выступили на XI всероссийских юношеских играх боевых искусств в Анапе. Воспитанники спортивной школы ЦСКА принесли островному региону семь медалей различной пробы - одно золото, три серебра и три бронзы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

Всего за пьедестал почёта боролось 260 кикбоксеров из разных уголков страны. Спортсмены демонстрировали мастерство в дисциплинах К-1, фулл-контакт, лайт-контакт и поинт-файтинг.

Сахалинец Александр Мезенцев (47 кг) выступал среди участников 2003-2005 годов рождения. Боец проявил огромную выдержку, пробился в финал и принес островной команде серебряную медаль в поинт-файтинге и бронзовую – в лайт-контакте. Виктор Шастин (57 кг) в этой же возрастной категории уступил в финале спортсмену из Адыгеи в разделе лайт-контакт и принес Сахалинской области серебро.

Очень динамичный поединок в полуфинале показал Дмитрий Дроздов (60 кг). Спортсмен бился против Сергея Сливина из Ставрополя, который в итоге стал чемпионом турнира в разделе фулл-контакт возрастной категории 2000-2001 г.р. Сахалинец уступил ему на последних секундах третьего раунда. При этом Дмитрий проявил выдержку и мужество, продолжив поединок после травмы во втором бою.

Вита Вон (48 кг, 2002-2003) уступила в полуфинале сопернице из Башкирии с разногласием судей в один удар. Вита билась до последнего, но большой перерыв между соревнованиями оставил свой отпечаток. Счет составил 2:1.

Адриан Чугуевский (71 кг) в финале среди бойцов 2000-2001 г.р. встретился с кикбоксером из Краснодара. По итогу напряжённого поединка островитянин вырвал победу со счетом 3:0 и стал чемпионом в своей весовой категории.

Предпоследний финальный бой турнира в разделе К-1 (2000-2001 г.р.) между Игорем Литвиновым и Александром Шарашиным, представлявшим Московскую область, был назван одним из лучших на соревнованиях. Игорь мог переломить ход поединка, но в последнем раунде пропустил несколько лоу -киков и в результате сумел добраться только до второго места .

Илья Мамаев, Севостьян Косторный и Станислав Павлов не дошли до финала, но показали отличные результаты. Павлов в первом круге одержал победу со счетом 3:0 над спортсменом из Ростовской области. Но во втором уступил Марселю Зайдулину из Ульяновска, который впоследствии стал победителем среди участников 2006-2007 г.р. в разделе лайт-контакт (37 кг). Островные спортсмены боксировали на пределе и сделали все, что могли. Бои были зрелищными и динамичными. Сахалинцы получили хороший опыт, который им пригодится в последующих турнирах. Старшие ребята были отмечены главным судьёй соревнований, а Игоря Литвинова и Илью Мамаева пригласили на фотосессию для буклета об играх боевых искусств.

За помощь в подготовке и проведении юношеских игр тренеры Алексей Буторин и Ан Сухаги были отмечены благодарственными письмами от зампреда Правительства, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева и первого заместителя руководителя Администрации президента Сергея Кириенко.