Сахалинские кикбоксеры завоевали семь медалей на всероссийском турнире в Анапе
Сахалинские юнармейцы-кикбоксеры успешно выступили на XI всероссийских юношеских играх боевых искусств в Анапе. Воспитанники спортивной школы ЦСКА принесли островному региону семь медалей различной пробы - одно золото, три серебра и три бронзы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.
Всего за пьедестал почёта боролось 260 кикбоксеров из разных уголков страны. Спортсмены демонстрировали мастерство в дисциплинах К-1, фулл-контакт, лайт-контакт и поинт-файтинг.
Сахалинец Александр Мезенцев (47 кг) выступал среди участников 2003-2005 годов рождения. Боец проявил огромную выдержку, пробился в финал и принес островной команде серебряную медаль в поинт-файтинге и бронзовую – в лайт-контакте. Виктор Шастин (57 кг) в этой же возрастной категории уступил в финале спортсмену из Адыгеи в разделе лайт-контакт и принес Сахалинской области серебро.
Очень динамичный поединок в полуфинале показал Дмитрий Дроздов (60 кг). Спортсмен бился против Сергея Сливина из Ставрополя, который в итоге стал чемпионом турнира в разделе фулл-контакт возрастной категории 2000-2001 г.р. Сахалинец уступил ему на последних секундах третьего раунда. При этом Дмитрий проявил выдержку и мужество, продолжив поединок после травмы во втором бою.
Вита Вон (48 кг, 2002-2003) уступила в полуфинале сопернице из Башкирии с разногласием судей в один удар. Вита билась до последнего, но большой перерыв между соревнованиями оставил свой отпечаток. Счет составил 2:1.
Адриан Чугуевский (71 кг) в финале среди бойцов 2000-2001 г.р. встретился с кикбоксером из Краснодара. По итогу напряжённого поединка островитянин вырвал победу со счетом 3:0 и стал чемпионом в своей весовой категории.
Предпоследний финальный бой турнира в разделе К-1 (2000-2001 г.р.) между Игорем Литвиновым и Александром Шарашиным, представлявшим Московскую область, был назван одним из лучших на соревнованиях. Игорь мог переломить ход поединка, но в последнем раунде пропустил несколько лоу -киков и в результате сумел добраться только до второго места .
Илья Мамаев, Севостьян Косторный и Станислав Павлов не дошли до финала, но показали отличные результаты. Павлов в первом круге одержал победу со счетом 3:0 над спортсменом из Ростовской области. Но во втором уступил Марселю Зайдулину из Ульяновска, который впоследствии стал победителем среди участников 2006-2007 г.р. в разделе лайт-контакт (37 кг). Островные спортсмены боксировали на пределе и сделали все, что могли. Бои были зрелищными и динамичными. Сахалинцы получили хороший опыт, который им пригодится в последующих турнирах. Старшие ребята были отмечены главным судьёй соревнований, а Игоря Литвинова и Илью Мамаева пригласили на фотосессию для буклета об играх боевых искусств.
За помощь в подготовке и проведении юношеских игр тренеры Алексей Буторин и Ан Сухаги были отмечены благодарственными письмами от зампреда Правительства, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева и первого заместителя руководителя Администрации президента Сергея Кириенко.
Комментарии - 0
Другие
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
10:03 Сегодня Областные соревнования по гольфу прошли на Сахалине
- 11:26 Сегодня На Курилах сотрудникам компании не выплатили 4 миллиона рублей
13:15 Сегодня В Южно-Сахалинске протестируют навыки лыжников и сноубордистов
13:21 Сегодня Сахалинские кикбоксеры завоевали семь медалей на всероссийском турнире в Анапе
17:33 5 Сентября В Сахалинской области устраняют последствия мощного тайфуна «Джеби»
15:41 5 Сентября В Сахалинской области оплатили почти 5 тысяч электронных больничных
13:53 6 Сентября В Сахалинской области восстановлено движение автомобильного транспорта
13:42 7 Сентября В Южно-Сахалинске приступают к благоустройству четырех скверов
12:03 24 Августа В Сахалинской области продолжает расти производство сельхозпродукции и добыча угля
14:56 28 Августа В Невельском районе торжественно открыли новый тепличный комплекс
14:32 23 Августа На Сахалин прибыли члены жюри кинофестиваля «Край света»
13:50 29 Августа В Холмске до конца года в арендные квартиры заселятся 80 семей
Выбор редакции
- 17:51 Сегодня Восемь медалей привезли сахалинские дзюдоисты с дальневосточных соревнований
- 17:47 Сегодня В Сахалинской области приступили к сбору урожая
- 17:20 Сегодня Островные саватисты поборются за Кубок Сахалинской области
- 15:17 Сегодня ВТБ подписал соглашение о сотрудничестве с правительством Сахалинской области
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?