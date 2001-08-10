Островные саватисты поборются за Кубок Сахалинской области
Соревнования на Кубок Сахалинской области по савату впервые пройдут в островном регионе.
Награды турнира по французскому боксу оспорят саватисты из Ноглик, Поронайска, Корсакова, Охи и Южно-Сахалинска. Всего в состязаниях примут участие около 60 спортсменов в возрасте от 10 лет и старше. Участники продемонстрируют мастерство ведения боя в дисциплинах ассо (лайт-контакт) и комба (фулл-контакт).
Соревнования пройдут с 15 по 16 сентября по адресу: проспект Победы, 68. Начало в 11:00 часов. Южносахалинцев и гостей города приглашают поболеть за островных спортсменов.
Сильнейшие бойцы отправятся защищать честь Сахалинской области на чемпионат России по савату «Серебряная перчатка», который пройдёт в Санкт-Петербурге в декабре, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.
Комментарии - 0
Другие
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
10:03 Сегодня Областные соревнования по гольфу прошли на Сахалине
- 11:26 Сегодня На Курилах сотрудникам компании не выплатили 4 миллиона рублей
13:15 Сегодня В Южно-Сахалинске протестируют навыки лыжников и сноубордистов
13:21 Сегодня Сахалинские кикбоксеры завоевали семь медалей на всероссийском турнире в Анапе
17:33 5 Сентября В Сахалинской области устраняют последствия мощного тайфуна «Джеби»
15:41 5 Сентября В Сахалинской области оплатили почти 5 тысяч электронных больничных
13:53 6 Сентября В Сахалинской области восстановлено движение автомобильного транспорта
13:42 7 Сентября В Южно-Сахалинске приступают к благоустройству четырех скверов
12:03 24 Августа В Сахалинской области продолжает расти производство сельхозпродукции и добыча угля
14:56 28 Августа В Невельском районе торжественно открыли новый тепличный комплекс
14:32 23 Августа На Сахалин прибыли члены жюри кинофестиваля «Край света»
13:50 29 Августа В Холмске до конца года в арендные квартиры заселятся 80 семей
Выбор редакции
- 17:51 Сегодня Восемь медалей привезли сахалинские дзюдоисты с дальневосточных соревнований
- 17:47 Сегодня В Сахалинской области приступили к сбору урожая
- 17:20 Сегодня Островные саватисты поборются за Кубок Сахалинской области
- 15:17 Сегодня ВТБ подписал соглашение о сотрудничестве с правительством Сахалинской области
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?