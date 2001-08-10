Островные саватисты поборются за Кубок Сахалинской области

Соревнования на Кубок Сахалинской области по савату впервые пройдут в островном регионе.

Награды турнира по французскому боксу оспорят саватисты из Ноглик, Поронайска, Корсакова, Охи и Южно-Сахалинска. Всего в состязаниях примут участие около 60 спортсменов в возрасте от 10 лет и старше. Участники продемонстрируют мастерство ведения боя в дисциплинах ассо (лайт-контакт) и комба (фулл-контакт).

Соревнования пройдут с 15 по 16 сентября по адресу: проспект Победы, 68. Начало в 11:00 часов. Южносахалинцев и гостей города приглашают поболеть за островных спортсменов.

Сильнейшие бойцы отправятся защищать честь Сахалинской области на чемпионат России по савату «Серебряная перчатка», который пройдёт в Санкт-Петербурге в декабре, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.