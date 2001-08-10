Восемь медалей привезли сахалинские дзюдоисты с дальневосточных соревнований
Сахалинские спортсмены показали отличные результаты на первенстве Дальнего Востока по дзюдо среди юношей и девушек 2002-2004 годов рождения. На их счету восемь медалей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.
Островной регион представляла команда из 20 человек - 16 юношей и 4 девочки. Перед сахалинцами стояла задача улучшить результат, достигнутый на предыдущих дальневосточных соревнованиях - тогда дзюдоисты завоевали одну золотую, две серебряные и четыре бронзовые медали.
Сборная команда тренировалась все лето. Усилия были не напрасны - по итогу бескомпромиссных поединков юные островитяне завоевали три первых места. Отличились Сезимай Сыргабаева (57 кг), Ян Ён Су (60 кг) и Игорь Маликов (81 кг). Победители выполнили нормативы КМС, а Маликов вновь подтвердил это звание.
Серебряную награду взял сахалинец Александр Татаренков (81 кг), уступив победу Игорю Маликову. Стоит отметить, что это первый крупный успех воспитанников школы дзюдо Александровск-Сахалинского на дальневосточном турнире, в чём колоссальная заслуга не только спортсменов, но и тренеров А. Зыкова и А. Кузнецова.
Обладателями бронзы стали Сабина Шукюрова (63 кг), Фарида Азизова (44 кг), Денис Липилин (90 кг) и Родион Череповский (+90 кг).
Золотые и серебряные призеры получили право выступить на первенстве России, которое пройдет с 8 по 11 ноября в Тюмени.
Комментарии - 0
Другие
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
10:03 Сегодня Областные соревнования по гольфу прошли на Сахалине
- 11:26 Сегодня На Курилах сотрудникам компании не выплатили 4 миллиона рублей
13:15 Сегодня В Южно-Сахалинске протестируют навыки лыжников и сноубордистов
13:21 Сегодня Сахалинские кикбоксеры завоевали семь медалей на всероссийском турнире в Анапе
17:33 5 Сентября В Сахалинской области устраняют последствия мощного тайфуна «Джеби»
15:41 5 Сентября В Сахалинской области оплатили почти 5 тысяч электронных больничных
13:53 6 Сентября В Сахалинской области восстановлено движение автомобильного транспорта
13:42 7 Сентября В Южно-Сахалинске приступают к благоустройству четырех скверов
12:03 24 Августа В Сахалинской области продолжает расти производство сельхозпродукции и добыча угля
14:56 28 Августа В Невельском районе торжественно открыли новый тепличный комплекс
14:32 23 Августа На Сахалин прибыли члены жюри кинофестиваля «Край света»
13:50 29 Августа В Холмске до конца года в арендные квартиры заселятся 80 семей
Выбор редакции
- 17:51 Сегодня Восемь медалей привезли сахалинские дзюдоисты с дальневосточных соревнований
- 17:47 Сегодня В Сахалинской области приступили к сбору урожая
- 17:20 Сегодня Островные саватисты поборются за Кубок Сахалинской области
- 15:17 Сегодня ВТБ подписал соглашение о сотрудничестве с правительством Сахалинской области
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?