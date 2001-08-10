Восемь медалей привезли сахалинские дзюдоисты с дальневосточных соревнований

Сахалинские спортсмены показали отличные результаты на первенстве Дальнего Востока по дзюдо среди юношей и девушек 2002-2004 годов рождения. На их счету восемь медалей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

Островной регион представляла команда из 20 человек - 16 юношей и 4 девочки. Перед сахалинцами стояла задача улучшить результат, достигнутый на предыдущих дальневосточных соревнованиях - тогда дзюдоисты завоевали одну золотую, две серебряные и четыре бронзовые медали.

Сборная команда тренировалась все лето. Усилия были не напрасны - по итогу бескомпромиссных поединков юные островитяне завоевали три первых места. Отличились Сезимай Сыргабаева (57 кг), Ян Ён Су (60 кг) и Игорь Маликов (81 кг). Победители выполнили нормативы КМС, а Маликов вновь подтвердил это звание.

Серебряную награду взял сахалинец Александр Татаренков (81 кг), уступив победу Игорю Маликову. Стоит отметить, что это первый крупный успех воспитанников школы дзюдо Александровск-Сахалинского на дальневосточном турнире, в чём колоссальная заслуга не только спортсменов, но и тренеров А. Зыкова и А. Кузнецова.

Обладателями бронзы стали Сабина Шукюрова (63 кг), Фарида Азизова (44 кг), Денис Липилин (90 кг) и Родион Череповский (+90 кг).

Золотые и серебряные призеры получили право выступить на первенстве России, которое пройдет с 8 по 11 ноября в Тюмени.