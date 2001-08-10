Юные островные футболисты примут участие в финале международного фестиваля
Сегодня в Анапе начинается финальный этап Международного футбольного фестиваля «Большие звезды светят малым». Его участниками станут 27 команд мальчиков 2010 г.р., успешно сыгравших на предварительном этапе (первое и второе место в отборочных турнирах в своих федеральных округах). Это самый юный возраст, для которого проводятся состязания подобного уровня в нашей стране.
Согласно регламенту, на предварительном этапе команды разделены на две «планеты», в каждую из которых входит по два «созвездия».
Участники будут играть на поле 40 на 20 метров (ворота 2 на 3 метра). Матч длится 2 тайма по 15 минут (с пятиминутным перерывом). Состав: четыре полевых игрока и вратарь.
Одним из участников финала стала команда ОГАУ «ФК «Сахалин» (Южно-Сахалинск). В ходе жеребьевки она попала в «Созвездие Игоря Смольникова» («Планета Федора Черенкова»).
Соперниками островитян будут «Динамо» из Костромы (матч 13 сентября), «Сибиряк» из Черногорска и «Оскол-СГОК» из Старого Оскола (матчи 14 сентября), «Омега» из Курганинска и «Удача» из Каменск-Уральского (матчи 15 сентября), «ДЮСШ № 4» из Курска (матч 16 сентября).
По итогам игр в подгруппах будут определены участники решающей стадии соревнований, сообщили ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.
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