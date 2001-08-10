Более 150 спортсменов соберёт турнир по дзюдо на Сахалине

V детский международный турнир по дзюдо, посвященный приезду на Сахалин основателя дзюдо Кано Дзигоро, пройдёт в Южно-Сахалинске 16 сентября. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

Ежегодное событие соберёт на татами более 150 спортсменов. В рамках турнира островной регион посетит японская делегация из Хоккайдо в составе 20 спортсменов и 6 официальных лиц. Её возглавит президент ассоциации врачей-терапевтов дзюдо Хоккайдо Хагивара Масакадзу. Кроме сахалинцев и японцев, на соревнованиях выступят дзюдоисты из Хабаровска, Якутска и Магадана.

- Этот турнир – выражение доверия и взаимопонимания, сложившихся более чем за двадцатилетнюю историю отношений между Сахалином и Японией в области дзюдо. Надеемся, что юбилейные соревнования, как и все предыдущие, пройдут в дружественной атмосфере. За время пребывания наших друзей на Сахалине планируем обсудить вопросы дальнейшего расширения сотрудничества между двумя регионами, как в спортивной, так и в информационной сферах, - подчеркнул президент федерации самбо и дзюдо Сахалинской области Александр Кардаш.

В этом году турнир пройдет в волейбольном центре «Сахалин» (Южно-Сахалинск, ул. Горького, 7/3). Церемония открытия турнира состоится в 10:30 часов, начало соревнований – в 11.00. Традиционно по завершению турнира будут организованы двухдневные сборы и мастер-классы от японских спортсменов и тренеров. Занятия проведут 17 и 18 сентября. С 11:30 до 14:00 часов семинары и тренировки будут проходить в СДЮСШОР по греко-римской борьбе (Южно-Сахалинск, ул. Горького, 7/1), а в 17:30-19:30 - в спортшколе самбо и дзюдо (пр. Победы, 50-а).

Напомним, первый турнир, посвященный приезду на Сахалин основателя дзюдо Кано Дзигоро, прошел в Южно-Сахалинске 20 сентября 2014 года, став результатом сотрудничества в области дзюдо между СРОО «Федерация самбо и дзюдо Сахалинской области» и Федерацией дзюдо Хоккайдо и Ассоциацией врачей-терапевтов дзюдо Хоккайдо. В 1998 году между вышеуказанными организациями было заключено соглашение о сотрудничестве, пролонгируемое каждые четыре года.