Более 150 спортсменов соберёт турнир по дзюдо на Сахалине
V детский международный турнир по дзюдо, посвященный приезду на Сахалин основателя дзюдо Кано Дзигоро, пройдёт в Южно-Сахалинске 16 сентября. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.
Ежегодное событие соберёт на татами более 150 спортсменов. В рамках турнира островной регион посетит японская делегация из Хоккайдо в составе 20 спортсменов и 6 официальных лиц. Её возглавит президент ассоциации врачей-терапевтов дзюдо Хоккайдо Хагивара Масакадзу. Кроме сахалинцев и японцев, на соревнованиях выступят дзюдоисты из Хабаровска, Якутска и Магадана.
- Этот турнир – выражение доверия и взаимопонимания, сложившихся более чем за двадцатилетнюю историю отношений между Сахалином и Японией в области дзюдо. Надеемся, что юбилейные соревнования, как и все предыдущие, пройдут в дружественной атмосфере. За время пребывания наших друзей на Сахалине планируем обсудить вопросы дальнейшего расширения сотрудничества между двумя регионами, как в спортивной, так и в информационной сферах, - подчеркнул президент федерации самбо и дзюдо Сахалинской области Александр Кардаш.
В этом году турнир пройдет в волейбольном центре «Сахалин» (Южно-Сахалинск, ул. Горького, 7/3). Церемония открытия турнира состоится в 10:30 часов, начало соревнований – в 11.00. Традиционно по завершению турнира будут организованы двухдневные сборы и мастер-классы от японских спортсменов и тренеров. Занятия проведут 17 и 18 сентября. С 11:30 до 14:00 часов семинары и тренировки будут проходить в СДЮСШОР по греко-римской борьбе (Южно-Сахалинск, ул. Горького, 7/1), а в 17:30-19:30 - в спортшколе самбо и дзюдо (пр. Победы, 50-а).
Напомним, первый турнир, посвященный приезду на Сахалин основателя дзюдо Кано Дзигоро, прошел в Южно-Сахалинске 20 сентября 2014 года, став результатом сотрудничества в области дзюдо между СРОО «Федерация самбо и дзюдо Сахалинской области» и Федерацией дзюдо Хоккайдо и Ассоциацией врачей-терапевтов дзюдо Хоккайдо. В 1998 году между вышеуказанными организациями было заключено соглашение о сотрудничестве, пролонгируемое каждые четыре года.
Комментарии - 0
Другие
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
- 09:33 Сегодня Юные островные футболисты примут участие в финале международного фестиваля
09:54 Сегодня Федеральная сетевая компания повысит обеспеченность Сахалина и Приморья электроэнергией
- 10:04 Сегодня На острове Шикотан построят туристский комплекс
10:17 Сегодня Сахалинский павильон во Владивостоке посетили 2670 гостей
13:53 6 Сентября В Сахалинской области восстановлено движение автомобильного транспорта
13:42 7 Сентября В Южно-Сахалинске приступают к благоустройству четырех скверов
17:47 7 Сентября В сахалинских медучреждениях обновили автопарк санитарных машин
- 18:12 7 Сентября Экспорт рыбы из России вырос почти на 20 процентов
12:03 24 Августа В Сахалинской области продолжает расти производство сельхозпродукции и добыча угля
14:56 28 Августа В Невельском районе торжественно открыли новый тепличный комплекс
14:32 23 Августа На Сахалин прибыли члены жюри кинофестиваля «Край света»
13:50 29 Августа В Холмске до конца года в арендные квартиры заселятся 80 семей
Выбор редакции
- 17:21 Сегодня В Сахалинской области с начала года освоили выпуск более 60 новых видов продукции
- 17:09 Сегодня На юге Сахалина для туристов и спортсменов построят жилой городок с гостиницей
- 16:40 Сегодня Свыше 400 человек уже проголосовали за лучшую работу городского конкурса граффити
- 13:53 Сегодня Опыт Сахалинской области в вопросах демографии будет применять в других регионах
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?