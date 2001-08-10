Сахалинские футболисты получили серебряные медали зонального турнира первенства России
В Хабаровске завершился второй круг зонального этапа («Дальний Восток») всероссийских соревнований по футболу среди команд юношей 2003 г.р. ПФК и спортивных школ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.
Участниками первого круга, прошедшего в июле в Уссурийске, были пять команд. Это «Луч» (Владивосток), ОГАУ «ФК «Сахалин» (Южно-Сахалинск), «СКА-Хабаровск», РСДЮФШ (Нерюнгри) и «Перспектива» (Уссурийск).
Проиграв все матчи, «Перспектива» не приехала на второй круг в Хабаровск. В ее отсутствие у четырех команд были примерно одинаковые шансы занять первое место.
«Сахалин-2003» в первом круге не потерпел ни одного поражения, но при этом дважды сыграл вничью (потеряв, таким образом, четыре очка).
На старте второго круга островитяне уступили «Лучу», что сразу же поставило их в зависимость от результатов других команд. Затем последовали победы над «СКА-Хабаровск» (2:1) и РСДЮФШ (2:0).
Однако это не помогло, так как «Луч» сумел обойтись на финише без поражений. В итоге футболисты из Владивостока и завоевали золотые медали, а сахалинцам были вручены серебряные награды.
Положение команд:
- «Луч» (Владивосток) – 19 очков.
- ОГАУ «ФК «Сахалин» (Южно-Сахалинск) – 17.
- РСДЮФШ (Нерюнгри) – 11.
- «СКА-Хабаровск» - 10.
- Перспектива» (Уссурийск) – 0.
У островитян пять побед, две ничьи и одно поражение. Они стали самой результативной командой (21 гол), а Андрей Ковальчук был признан лучшим вратарем турнира.
Комментарии - 0
Другие
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
09:23 Сегодня Сахалинские футболисты получили серебряные медали зонального турнира первенства России
09:27 Сегодня «Деловая Россия» поможет Сахалинской области улучшить взаимодействие власти и бизнеса
11:18 Сегодня Соревнования по конному спорту пройдут в Троицком
11:22 Сегодня Команда детской спортивной школы выиграла чемпионат Ногликского района по футболу
13:42 7 Сентября В Южно-Сахалинске приступают к благоустройству четырех скверов
17:47 7 Сентября В сахалинских медучреждениях обновили автопарк санитарных машин
- 18:12 7 Сентября Экспорт рыбы из России вырос почти на 20 процентов
- 18:10 7 Сентября Действия правительства России в рыбохозяйственной сфере назвали хаосом
12:03 24 Августа В Сахалинской области продолжает расти производство сельхозпродукции и добыча угля
14:56 28 Августа В Невельском районе торжественно открыли новый тепличный комплекс
14:32 23 Августа На Сахалин прибыли члены жюри кинофестиваля «Край света»
13:50 29 Августа В Холмске до конца года в арендные квартиры заселятся 80 семей
Выбор редакции
- 17:10 Сегодня В Южно-Сахалинске выяснили причины вспышки менингита
- 16:09 Сегодня Новый рыборазводный завод начинает работу на Чеховке
- 16:01 Сегодня На Восточном экономическом форуме Сахалинская область заключила 18 партнерских соглашений
- 14:20 Сегодня Акция «Активный двор» прошла в Ново-Александровске
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?