Сахалинские футболисты получили серебряные медали зонального турнира первенства России

В Хабаровске завершился второй круг зонального этапа («Дальний Восток») всероссийских соревнований по футболу среди команд юношей 2003 г.р. ПФК и спортивных школ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

Участниками первого круга, прошедшего в июле в Уссурийске, были пять команд. Это «Луч» (Владивосток), ОГАУ «ФК «Сахалин» (Южно-Сахалинск), «СКА-Хабаровск», РСДЮФШ (Нерюнгри) и «Перспектива» (Уссурийск).

Проиграв все матчи, «Перспектива» не приехала на второй круг в Хабаровск. В ее отсутствие у четырех команд были примерно одинаковые шансы занять первое место.

«Сахалин-2003» в первом круге не потерпел ни одного поражения, но при этом дважды сыграл вничью (потеряв, таким образом, четыре очка).

На старте второго круга островитяне уступили «Лучу», что сразу же поставило их в зависимость от результатов других команд. Затем последовали победы над «СКА-Хабаровск» (2:1) и РСДЮФШ (2:0).

Однако это не помогло, так как «Луч» сумел обойтись на финише без поражений. В итоге футболисты из Владивостока и завоевали золотые медали, а сахалинцам были вручены серебряные награды.

Положение команд:

«Луч» (Владивосток) – 19 очков. ОГАУ «ФК «Сахалин» (Южно-Сахалинск) – 17. РСДЮФШ (Нерюнгри) – 11. «СКА-Хабаровск» - 10. Перспектива» (Уссурийск) – 0.

У островитян пять побед, две ничьи и одно поражение. Они стали самой результативной командой (21 гол), а Андрей Ковальчук был признан лучшим вратарем турнира.