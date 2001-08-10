Соревнования по конному спорту пройдут в Троицком

15 сентября в 11.30 в Троицком состоятся открытые соревнования по адаптивному конному спорту среди детей с ограниченными возможностями здоровья, посвященные «дню знаний».

Диагнозы у юных участников фестиваля различны, но всем им как нельзя лучше подходит конный спорт.

В соревнованиях примет участие Владимир Подольный, золотой медалист всероссийской спартакиады Специальной Олимпиады по конному спорту, которая прошла в Иркутске в июне.

Это уже традиционные соревнования, которые проводят КСК «Золотой Мустанг» и региональный фонд «Родные Острова». Соревнование проводятся с целью развития конного спорта, в том числе и адаптивного спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья в Сахалинской области. В них примут участие более 20 ребят.

Начало соревнований в 11.30, сообщили ТИА «Острова» в региональном фонде «Родные острова»