Команда детской спортивной школы выиграла чемпионат Ногликского района по футболу
В Ногликах завершился чемпионат района по футболу. Его участниками были пять команд, которые провели друг с другом по два матча в формате 8 на 8. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.
Наибольшее количество очков набрала «ДЮСШ». Футболисты спортивной школы обошлись без поражений. Шесть матчей они выиграли и дважды сыграли вничью (20 очков).
- Чемпионы стали самой результативной командой турнира (35 забитых мячей), а также самой непробиваемой (всего 4 пропущенных гола), - пояснил главный специалист отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации Ногликского городского округа Евгений Савинов.
На втором месте «Олимпик». Серебряный призер дважды сыграл вничью с «ДЮСШ», проиграл «Юности» (2:3) и одержал пять побед. В итоге – 17 очков и серебряные награды.
Третий призер – «Юность», набравшая 15 очков (пять побед и три поражения). Следом за ней финишировали «Смена» (4 очка) и «СМП» (1 очко).
Организаторы учредили специальные призы для наиболее отличившихся футболистов. Их обладателями стали Никита Флинта из ДЮСШ (лучший вратарь), Роман Гречанюк из «Юности» (лучший защитник), Александр Боркин из «Олимпика» (лучший нападающий), Максим Ситников из ДЮСШ (лучший бомбардир, 11 забитых мячей), Евгений Федоров из «Юности» (лучший игрок) и Андрей Пахтусов из «Олимпика» (автор самого красивого гола).
- На церемонии закрытия главный судья турнира Николай Барышевский наградил чемпионов и призеров кубками и медалями соответствующих степеней, - подвел итог Евгений Савинов.
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