Сахалинцев приглашают провести "Ночь на льду"
С началом учебного года во дворце спорта «Кристалл» возобновляется проведение традиционного мероприятия «Ночь на льду». Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Кристалле».
Поклонники спорта и нестандартных ночных развлечений могут провести время активно и с пользой, катаясь на коньках.
Период проведения: каждая суббота (ближайшая дата: 15.09.2018). Время проведения: с 22:00 до 01:00.
Отдых на коньках не ограничен сеансами в указанный период, однако посетителей просят учесть, что будет сделан перерыв для работы ледозаливочной машины. Также работает прокат коньков.
Дети до 16 лет в период проведения «Ночи на льду» смогут находиться только в сопровождении родителей. Лица в состоянии алкогольного опьянения на ледовую арену не допускаются.
Справки по телефону: 8 (4242) 240-160.
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