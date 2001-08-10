Сахалинские фитнес-тренеры повысят свою квалификацию
Девять тренеров проекта «Социальный фитнес» повысят свою квалификацию в области физической культуры. Занятия для них проведут профессиональные спортсмены-преподаватели из Владивостока. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации Южно-Сахалинска.
Обучение инструкторов «Социального фитнеса» стало возможным благодаря победе южно-сахалинской команды в грантовом конкурсе, который проходил в июне в рамках всероссийского молодежного форума «Амур».
Как рассказала координатор проекта «Социальный фитнес» Ксения Огаркова, обучать тренерский состав будут профессиональные спортсмены из АНОО «Дальневосточный образовательный центр физической культуры и спорта» (г. Владивосток). Полученные знания и навыки южносахалинцы смогут применять в ходе бесплатных занятий с горожанами.
- Просто здорово, что люди так заинтересованы в развитии спорта в своем городе. Заниматься фитнесом может любой человек без специальной физической подготовки. И у южносахалинцев есть замечательная возможность укрепить свое здоровье и попробовать себя в этом виде спорта. Особенно, когда эти занятия стали такими доступными благодаря проекту «Социальный фитнес», - отметила представитель Дальневосточного образовательного центра физической культуры и спорта Наталья Клименова.
Сейчас на площадках социального фитнеса, в том числе и в планировочных районах, занимается свыше 200 сторонников здорового образа жизни. Новые оздоровительные элементы планируют включить в программу их тренировок.
В 2017 году проект центра молодежных инициатив стал победителем двух грантовых конкурсов: областного и муниципального «Мы и наш город». Выигранные средства пошли на приобретение музыкального оборудования для новых площадок и спортинвентаря. Последний предоставляется участникам тренировок бесплатно. Посмотреть расписание занятий и познакомиться с проектом можно в официальной группе Вконтакте.
Кроме этого о бесплатных занятиях по общей физической подготовке, йогой, о секциях по футболу, карате киокусинкай, кикбоксингу и др. можно узнать в МБУ «Спортивный город» по телефону 300-874 (доб. 1).
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