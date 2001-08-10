Свыше 2 тысяч человек зарегистрировались на сахалинский «Кросс Нации»
Всероссийский день бега «Кросс Нации» пройдёт в Южно-Сахалинске 15 сентября. В этом году мероприятие обещает побить рекорд по количеству участников. И если в прошлом году забег поддержали 2 тыс. человек, то в этом ожидается около 2,5 тысяч. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.
Напоминаем, регистрация на один из самых массовых стартов продолжается. Подать заявку можно на сайте. На данный момент поучаствовать во Всероссийском дне бега вызвалось свыше 2 тысяч спортсменов.
Организаторы напоминают, что с 09:30 до 12:30 движения транспорта будет ограничено на ул. Горького (от пл. Победы до Пуркаева), ул. Пуркаева (от Горького до Комсомольской), ул. Комсомольская (от Пуркаева до Емельянова) и ул. Емельянова (от Комсомольской до Горького). В связи с этим автолюбителей просят скорректировать маршрут выходного дня.
Традиционно «Кросс Нации» проходит во всех городов России, поэтому организаторы мероприятия просят горожан с пониманием отнестись к перекрытию дорог.
Во время забега проезд будет разрешен по площади Победы с севера на запад и в обратном направлении. Участникам «Кросса Нации» можно будет припарковать своё авто возле Волейбольного центра «Сахалин», на нижней станции СТК «Горный воздух», а также возле стадиона «Спартак».
Спортсменов и зрителей ждёт интересная программа, включающая выступления творческих коллективов города. На площади Победы организуют зону питания, где можно будет подкрепиться вкусной кашей и согреться горячим чаем.
В этом году у мероприятия появились партнеры, которые подготовили подарки. Например, самая популярная и многочисленная дистанция - на 4 км - в этот раз станет «зеленой». Самых быстрых бегунов на этом отрезке ждут ценные подарки от генерального партнёра мероприятия – компании Мегафон - смартфоны, планшеты и другие приятные сюрпризы. В специальной промо-зоне на площади Победы участники дистанции на 4000 метров при регистрации смогут получить не только стартовый номер, но и спортивную футболку. К тому же, все финишировавшие участники дистанции - абоненты Мегафона - получат в подарок 4 Гб интернет-трафика для своего тарифа. Здесь же будет расположена фотозона, где можно сделать и распечатать магнитную фотографию.
Напомним, старт будет дан на площади Победы в 10:00, в 9:30 состоится парад открытия соревнований.
Участникам предстоит пробежать выбранные дистанции, соответствующие их возрастной категории, а именно:
1000 м. - девочки (2009-2010 г.р.), мальчики (2009-2010 г.р.);
4000 м. - девушки (1999 г.р. и младше), юноши (1999 г.р. и младше); женщины (1998 г.р. и старше), мужчины (1998 г.р. и старше);
6000 м. - девушки (1999г.р. и младше);
8000 м. - юноши (1999 г.р. и младше), женщины (1998 г.р. и старше);
12000 м. - мужчины (1998 г.р. и старше);
1000 м. - люди с ограниченными возможностями (мужчины и женщины).
Для получения стартового номера необходимо предъявить медицинскую справку, её можно получить в любом медицинском учреждении у терапевта или обратится в ГБУЗ «Сахалинский областной врачебно-физкультурный диспансер» (ул. Хабаровская, 29а, тел (4242) 42-47-12).
Получить стартовый номер можно 14 сентября до 17:00 и в день забега с 7:00 до 9:00 часов по адресу г. Южно-Сахалинск, ул. М. Горького, 7 (стадион «Спартак»), тел. факс 8(4242) -24-20-08, тел. 8(4242) -76-19-13.
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