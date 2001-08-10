В квалификационном турнире по теннису выявили победителей

В Южно-Сахалинске завершился квалификационный турнир по теннису, проходящий в рамках второго этапа Кубка мэра по теннису. В турнире принимали участие спортсмены в возрастных категориях «13 лет и моложе» и «17 лет и моложе». Об этом ТИА «Острова» сообщили в в департаменте по делам молодежи, спорту и туризму администрации города Южно-Сахалинска.

Организаторами соревнований выступили департамент по делам молодежи, спорту и туризму администрации Южно-Сахалинска, региональная федерация тенниса и теннисный клуб «Гидрострой».

В торжественной обстановке организаторы наградили призеров и победителей квалификационного турнира медалями, грамотами и ценными призами.

Лучшей в одиночном разряде среди девушек в категории «13 лет и моложе» стала Ева Антонушкина, среди юношей в категории «13 лет и моложе» победу праздновал Платон Арустамов. Первое место среди девушек «17 лет и моложе» заняла Амелия Бородулина, среди юношей той же возрастной категории лучшим стал Даниил Донченко. Победителем дополнительного турнира стала Элина Романова.

Высокий уровень и отличную подготовку островных спортсменов оценил судья высшей категории Олег Анчутин (г.Москва), который также провел обучающий семинар, повышающий уровень сахалинских судей по теннису.

Помимо награждения победителей и призеров, присутствующим спортсменам были вручены зачетные книжки, подтверждающие присвоение спортивных разрядов и судейские категории. Участники не занявшие призовые места также были отмечены ценными призами.

Продолжение праздника тенниса состоится 20 сентября, на котором победителям соревнований будут вручены кубки мэра города Южно-Сахалинска. Мероприятие пройдет в рамках торжественного открытия спортивного комплекса «Гидрострой» в 17:00.

Особенностью проводимого турнира является присвоение квалификационных баллов, которые помогают спортсменам попасть в основную сетку турниров, проводимых под эгидой российского теннисного тура (РТТ), а также в соответствии с нормами единой всероссийской спортивной классификации (ЕВСК) присвоить соответствующие спортивные разряды.

Итоги квалификационного турнира по теннису:

Категория «13 и моложе» юноши:

Платон Арустамов; Максимилиан Бэ; Дмитрий Зеленин.

Категория «13 и моложе» девушки:

Ева Антонушкина; Таисия Дробышева; Варвара Илемкова.

Категория «17 и моложе» юноши:

Даниил Донченко; Семен Якушев; Виктор Каверин.

Категория «17 и моложе» девушки: