В квалификационном турнире по теннису выявили победителей
В Южно-Сахалинске завершился квалификационный турнир по теннису, проходящий в рамках второго этапа Кубка мэра по теннису. В турнире принимали участие спортсмены в возрастных категориях «13 лет и моложе» и «17 лет и моложе». Об этом ТИА «Острова» сообщили в в департаменте по делам молодежи, спорту и туризму администрации города Южно-Сахалинска.
Организаторами соревнований выступили департамент по делам молодежи, спорту и туризму администрации Южно-Сахалинска, региональная федерация тенниса и теннисный клуб «Гидрострой».
В торжественной обстановке организаторы наградили призеров и победителей квалификационного турнира медалями, грамотами и ценными призами.
Лучшей в одиночном разряде среди девушек в категории «13 лет и моложе» стала Ева Антонушкина, среди юношей в категории «13 лет и моложе» победу праздновал Платон Арустамов. Первое место среди девушек «17 лет и моложе» заняла Амелия Бородулина, среди юношей той же возрастной категории лучшим стал Даниил Донченко. Победителем дополнительного турнира стала Элина Романова.
Высокий уровень и отличную подготовку островных спортсменов оценил судья высшей категории Олег Анчутин (г.Москва), который также провел обучающий семинар, повышающий уровень сахалинских судей по теннису.
Помимо награждения победителей и призеров, присутствующим спортсменам были вручены зачетные книжки, подтверждающие присвоение спортивных разрядов и судейские категории. Участники не занявшие призовые места также были отмечены ценными призами.
Продолжение праздника тенниса состоится 20 сентября, на котором победителям соревнований будут вручены кубки мэра города Южно-Сахалинска. Мероприятие пройдет в рамках торжественного открытия спортивного комплекса «Гидрострой» в 17:00.
Особенностью проводимого турнира является присвоение квалификационных баллов, которые помогают спортсменам попасть в основную сетку турниров, проводимых под эгидой российского теннисного тура (РТТ), а также в соответствии с нормами единой всероссийской спортивной классификации (ЕВСК) присвоить соответствующие спортивные разряды.
Итоги квалификационного турнира по теннису:
Категория «13 и моложе» юноши:
- Платон Арустамов;
- Максимилиан Бэ;
- Дмитрий Зеленин.
Категория «13 и моложе» девушки:
- Ева Антонушкина;
- Таисия Дробышева;
- Варвара Илемкова.
Категория «17 и моложе» юноши:
- Даниил Донченко;
- Семен Якушев;
- Виктор Каверин.
Категория «17 и моложе» девушки:
- Амелия Бородулина;
- Надежда Пузырных;
- Александра Зилинская.
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