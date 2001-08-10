Тихоокеанское
информационное агентство
18 Сентября 2018
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В Южно-Сахалинске обсудили вопросы развития туризма
10:06, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

В квалификационном турнире по теннису выявили победителей

В квалификационном турнире по теннису выявили победителей

В Южно-Сахалинске завершился квалификационный турнир по теннису, проходящий в рамках второго этапа Кубка мэра по теннису. В турнире принимали участие спортсмены в возрастных категориях «13 лет и моложе» и «17 лет и моложе». Об этом ТИА «Острова» сообщили в в департаменте по делам молодежи, спорту и туризму администрации города Южно-Сахалинска.

Организаторами соревнований выступили департамент по делам молодежи, спорту и туризму администрации Южно-Сахалинска, региональная федерация тенниса и теннисный клуб «Гидрострой».

В торжественной обстановке организаторы наградили призеров и победителей квалификационного турнира медалями, грамотами и ценными призами.

Лучшей в одиночном разряде  среди девушек в категории «13 лет и моложе» стала Ева Антонушкина, среди юношей в категории «13 лет и моложе» победу праздновал Платон Арустамов. Первое место среди девушек «17 лет и моложе» заняла Амелия Бородулина, среди юношей той же возрастной категории лучшим стал Даниил Донченко. Победителем дополнительного турнира стала Элина Романова.

Высокий уровень и отличную подготовку островных спортсменов оценил судья высшей категории Олег Анчутин (г.Москва), который также провел  обучающий семинар, повышающий уровень сахалинских судей по теннису.

Помимо награждения победителей и призеров, присутствующим спортсменам были вручены зачетные книжки, подтверждающие присвоение спортивных разрядов и судейские категории. Участники не занявшие призовые места также были отмечены ценными призами.

Продолжение праздника тенниса состоится 20 сентября, на котором победителям соревнований будут вручены кубки мэра города Южно-Сахалинска. Мероприятие пройдет в рамках торжественного открытия спортивного комплекса «Гидрострой» в 17:00.

Особенностью проводимого турнира является присвоение квалификационных баллов, которые помогают спортсменам попасть в основную сетку турниров, проводимых под эгидой российского теннисного тура (РТТ), а также в соответствии с нормами единой всероссийской спортивной классификации (ЕВСК) присвоить соответствующие спортивные разряды.

Итоги квалификационного турнира по теннису:

Категория «13 и моложе» юноши:

  1. Платон Арустамов;
  2. Максимилиан Бэ;
  3. Дмитрий Зеленин.

Категория «13 и моложе» девушки:

  1. Ева Антонушкина;
  2. Таисия Дробышева;
  3. Варвара Илемкова.

Категория «17 и моложе» юноши:

  1. Даниил Донченко;
  2. Семен Якушев;
  3. Виктор Каверин.

Категория «17 и моложе» девушки:

  1. Амелия Бородулина;
  2. Надежда Пузырных;
  3. Александра Зилинская.

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