На первенстве города Южно-Сахалинска выявили лучших в игре в бильярд

В Южно-Сахалинске в бильярдном клубе «Классик» состоялось первенство города по бильярду. В состязаниях приняли участие 25 сильнейших спортсменов Южно-Сахалинска, Корсакова и Невельска. Участники выявили призеров и победителя в дисциплине «Комбинированная пирамида.

На открытии соревнований президент федерации бильярда Сахалинской области Александр Молчановский поздравил спортсменов с началом соревнований, пожелал им ярких побед и провел жеребьевку среди участников», сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

В течение двух дней шли напряженные игры за выход в финал. По правилам первенства игрок, потерпевший 2 поражения выбывал из соревнований.

В заключительном противостоянии сошлись двое южносахалинцев, традиционные соперники — Марат Апхаликов и Алексей Квак. В прошлом году эти два спортсмена также встретились в финале первенства и золотая медаль досталась Апхаликову. По итогам этой завершающей встречи, победа и звание чемпиона Южно-Сахалинска достались также Марату Апхаликову. Тройку призеров замкнул Борис Мун.

Победители и призеры соревнований были награждены грамотами, кубками и медалями департамента по делам молодежи, спорту и туризму администрации Южно-Сахалинска.