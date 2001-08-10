На первенстве города Южно-Сахалинска выявили лучших в игре в бильярд
В Южно-Сахалинске в бильярдном клубе «Классик» состоялось первенство города по бильярду. В состязаниях приняли участие 25 сильнейших спортсменов Южно-Сахалинска, Корсакова и Невельска. Участники выявили призеров и победителя в дисциплине «Комбинированная пирамида.
На открытии соревнований президент федерации бильярда Сахалинской области Александр Молчановский поздравил спортсменов с началом соревнований, пожелал им ярких побед и провел жеребьевку среди участников», сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.
В течение двух дней шли напряженные игры за выход в финал. По правилам первенства игрок, потерпевший 2 поражения выбывал из соревнований.
В заключительном противостоянии сошлись двое южносахалинцев, традиционные соперники — Марат Апхаликов и Алексей Квак. В прошлом году эти два спортсмена также встретились в финале первенства и золотая медаль досталась Апхаликову. По итогам этой завершающей встречи, победа и звание чемпиона Южно-Сахалинска достались также Марату Апхаликову. Тройку призеров замкнул Борис Мун.
Победители и призеры соревнований были награждены грамотами, кубками и медалями департамента по делам молодежи, спорту и туризму администрации Южно-Сахалинска.
Комментарии - 0
Другие
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
10:01 11 Сентября На заседании Президиума Госсовета обсудили мост Сахалин-материк
15:17 12 Сентября ВТБ подписал соглашение о сотрудничестве с правительством Сахалинской области
14:33 12 Сентября В Южно-Сахалинске открылся российско-японский научный семинар
09:54 13 Сентября Федеральная сетевая компания повысит обеспеченность Сахалина и Приморья электроэнергией
12:03 24 Августа В Сахалинской области продолжает расти производство сельхозпродукции и добыча угля
14:56 28 Августа В Невельском районе торжественно открыли новый тепличный комплекс
14:32 23 Августа На Сахалин прибыли члены жюри кинофестиваля «Край света»
13:50 29 Августа В Холмске до конца года в арендные квартиры заселятся 80 семей
Выбор редакции
- 17:25 Вчера Сахалинская область готова к предстоящему отопительному сезону более чем на 90 процентов
- 17:04 Вчера На Сахалине прошел международный турнир памяти основателя дзюдо
- 16:47 Вчера На первенстве города Южно-Сахалинска выявили лучших в игре в бильярд
- 16:17 Вчера Жильцы одного из домов по Поповича запретили выгул собак под своими окнами
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?