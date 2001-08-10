На Сахалине прошел международный турнир памяти основателя дзюдо
Пятый открытый международный турнир памяти Кано Дзигоро собрал в Южно-Сахалинске 138 спортсменов 2004-2007 годов рождения. В поединках сошлись дзюдоисты из Сахалинской, Магаданской областей, Республики Саха (Якутия), Приморского края и Японии. Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора области.
Открыли масштабные соревнования глава островного региона Олег Кожемяко, председатель Сахалинской областной Думы Андрей Хапочкин и генеральный консул Японии в Южно-Сахалинске Рюити Хирано.
- Этот турнир - выражение доверия и взаимопонимания, сложившихся за многолетнюю историю отношений между Сахалином и Японией в области дзюдо. Уверен, юбилейные соревнования, как и все предыдущие, пройдут в дружественной атмосфере. За время пребывания японских гостей на Сахалине планируем обсудить вопросы дальнейшего расширения сотрудничества между двумя регионами, как в спортивной, так и в информационной сферах, - сказал президент федерации самбо и дзюдо Сахалинской области Александр Кардаш на церемонии открытия соревнований.
– Знаменательно, что нынешний турнир проходит на островной земле в перекрестный год культуры России и Японии. Дружба между нашими народами с каждым годом укрепляется. И, безусловно, в этом деле огромную роль играют гуманитарные контакты, в том числе по линии спорта. Хочу пожелать борцам хороших и интересных схваток, а зрителям - ярких впечатлений! – обратился в своей вступительной речи к гостям и участникам турнира Олег Кожемяко.
Перед началом соревнований японские дзюдоисты представили показательные выступления в дисциплине «ката», продемонстрировав блистательную технику приёмов. После спортсмены приступили к схваткам. Турнир проходил по круговой системе. В первом же поединке с представителем Страны восходящего солнца победу одержал четырнадцатилетний Сергей Максутов из Александровска-Сахалинского. Для этого оказалось достаточно одного эффектного броска.
- Я не ожидал такой быстрой победы, поединок был сложным. Поначалу сильно волновался, так как соперник был одним из сильнейших в японской команде. Но затем собрался с силами и смог провести прием, - поделился Сергей. - У японцев другая техника, иные захваты и подход к борьбе. Но ежедневные занятия с тренером Андреем Зыковым для меня не прошли даром и всё получилось.
Уже в следующей схватке был установлен международный паритет - ровесник Сергея Нараяма Рен из города Китами на Хоккайдо в ответ одержал победу над сахалинским соперником.
- С дзюдоистами из России соревнуюсь впервые. Они физически крепкие, но настроены очень дружелюбно, - поделился японский борец.
В состав делегации Хоккайдо, прибывшей на Сахалин, вошли 20 спортсменов и 6 официальных лиц. Группу возглавил президент ассоциации врачей-терапевтов дзюдо Хоккайдо Хагивара Масакадзу. В ходе турнира были определены победители в 20 различных категориях.
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