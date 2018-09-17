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17:14, 17.09.18 | Новости спорта Сахалина и Курил
В «Кроссе нации-2018» приняли участие и жители Шикотана
В забеге «Кросс наций – 2018» на острове Шикотан участвовали представители двух островных сёл - Малокурильского и Крабозаводского, работники двух рыбоперерабатывающих островных предприятий, учащиеся двух средних школ, военнослужащие – моряки-пограничники отряда пограничных сторожевых кораблей. Всего приняли участие 101 человек. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации Южно-Курильска.
Все победители забега в каждой возрастной группе получили от главы администрации острова Шикотан Сергея Усова кубки и почетные грамоты министерства спорта и молодежной политики правительства Сахалинской области и поощрения в различных номинациях.
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