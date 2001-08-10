Вратари «Сахалина-2010» приняли участие в мастер-классе экс-голкипера сборной России

В Анапе близится к завершению международный футбольный фестиваль «Большие звезды светят малым», в котором награды оспаривают команды мальчиков 2010 года рождения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

17 сентября у мальчишек не было игр, но без футбола они не остались. Мастер-класс для юных вратарей провел экс-голкипер сборной страны, участник чемпионата мира 2002 года, трехкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка РФ Руслан Нигматуллин.

В открытой тренировке под руководством звездного футболиста приняли участие 130 ребятишек. Среди них были вратари «Сахалина-2010» Захар Щербенко и Эрик Черкасов. После занятия не обошлось, естественно, и без ответов на вопросы, автограф-сессии и совместных фото со знаменитостью.

- То, чем занимается Детская футбольная лига, я считаю прекрасным делом. У детей будут воспоминания на всю жизнь! Также это и профессиональная поддержка. Детская футбольная лига дает игроков и в большой футбол. А те, кто вышел из нее и играет в сборной, помогают организовывать такие вот турниры. Ребята, вам очень сильно повезло! Не потому что вы здесь, а потому что у вас самая лучшая в детстве профессия. Поставьте перед собой цель и постарайтесь ее достичь. Работайте! - напутствовал именитый наставник своих юных коллег по амплуа.