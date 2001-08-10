Невельчане первенствовали в командном зачете

Невельск принял участников открытого турнира городского округа по вольной борьбе, посвященного Дню города. На ковер вышли борцы вольного стиля из Анивы, Шахтерска, Южно-Сахалинска и, естественно, Невельска. Победители и призеры были определены в 14 весовых категориях. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики обалсти.

В итоге первое место в командном зачете заняли спортсмены из ДЮСШ Невельска. Они завоевали восемь золотых, шесть серебряных и пять бронзовых медалей. На втором месте – Южно-Сахалинск (4 золотые + 6 серебряных + 7 бронзовых наград). Третий призер – Анива (1 золотая + 1 серебряная медаль).

Кроме того, Евгению Шевелюку вручили «Приз зрительских симпатий», а Артем Карманов стал лауреатом приза «Самый юный борец».