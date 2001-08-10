Легкоатлетический кросс «Золотая осень» прошел в Охе
Кроме того, Евгению Шевелюк был вручен «Приз зрительских симпатий», а Артем Карманов стал лауреатом приза «Самый юный борец». Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.
15 сентября в Охе прошел традиционный легкоатлетический кросс «Золотая осень» в рамках всероссийского дня бега «Кросс нации – 2018». В забеге в городском парке приняли участие более 170 спортсменов. Они выявили самых быстрых на дистанциях от 1 до 6 км.
- Основная цель этих соревнований – привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, популяризация бега, как активного и здорового образа жизни. Участниками этих соревнований могли стать все желающие – и профессиональные, и непрофессиональные спортсмены: школьники, студенты, работники различных предприятий, люди с ограниченными возможностями, - пояснили в ДЮСШ г. Охи.
Поздравления с победой в итоге принимали Татьяна Скворцова (девочки 2009 г.р. и младше), Максим Стрельченко (мальчики 2009 г.р. и младше), Вероника Дробитько (девушки 2004-2008 г.р.), Даниил Нечипоренко (юноши 2004-2008 г.р.), Анастасия Кузьмина (девушки 1999-2003 г.р.), Владислав Гринченко (юноши 1999-2003 г.р.), Наталья Галямова (женщины 1998 г.р. и старше), Семен Нечипоренко (мужчины 1998 г.р. и старше).
Победители и призеры соревнований награждены памятными медалями и грамотами.
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