На Сахалине открылся международный саммит молодых профессионалов в сфере спорта

Островной регион впервые принимает мероприятие такого уровня. Его участники - представители 19 стран мира – в течение пяти дней обсудят актуальные вопросы развития зимних видов спорта. В центре внимания будет находиться подготовка к предстоящим Играм «Дети Азии» на Сахалине. Об этом ТИА «Острова» сообщил пресс-секретарь губернатора Сахалинской области.

В числе делегатов - члены национальных олимпийских комитетов, спортивные менеджеры, руководители органов власти из России, Армении, Иордании, Сирии, Китая, Южной Кореи, Казахстана, Пакистана, Монголии, Таиланда, Непала, Бутана, Филиппин, Вьетнама и ряда других государств.

Цель мероприятия, которое будет проходить на двух языках - русском и английском, - развитие международного сотрудничества в сфере спорта, обмен опытом, стимулирование проектной деятельности у молодых профессионалов из разных стран, повышение уровня их компетенций и навыков. Формат – образовательно-интерактивный курс, включающий теорию и практику, а также проектную работу.

Среди тем, предложенных к обсуждению, - повышение роли зимних видов спорта в формировании здорового образа жизни, вклад спорта в устойчивое развитие будущего, организация и продвижение спортивных мероприятий. Первый подобный саммит состоялся в прошлом году в Сочи в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

- Уверена, что нынешнее мероприятие станет серьезным стимулом для разнопланового развития детско-юношеского спорта и волонтерского движения в Сахалинской области. Оно даст возможность подготовить специалистов для Игр «Дети Азии», которые пройдут на островной земле этой зимой, - сказала прибывшая в регион двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий. – В рамках саммита участники знакомятся со спортивными объектами на Сахалине. Надо признать, что биатлон в регионе довольно молодой вид спорта, но его развитие идет опережающими темпами. Буквально вчера мы были в Томари, я была впечатлена стадионом и стрельбищем, которые там построили в последние годы. Будь у меня такая площадка для занятий в детстве, то была бы очень счастлива.

Почетным гостем на церемонии открытия саммита стал губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко, который отметил, что сегодня в регионе существуют все условия для достойного проведения Игр «Дети Азии», включая современные спортивные объекты и оптимальные климатические условия.

- При подготовке к Играм мы делаем все возможное, чтобы организовать четкую логистику и создать комфортные условия для спортсменов и зрителей, – сказал глава региона. – Центральной площадкой для проведения зимних соревнований станет действующий на Сахалине спортивно-туристический комплекс «Горный воздух». Уже открыты 16 горнолыжных трасс разного уровня сложности. Вскоре их станет еще больше, а общая протяженность увеличится на 10 километров.

Важно, что все спортивные объекты расположены в городской черте, в непосредственной близости от гостиниц, кафе и ресторанов, остановок общественного транспорта.

Напомним, Сахалинская область примет первые зимние Международные игры «Дети Азии» в феврале следующего года. По предварительным данным, их участниками станут свыше 2 тысяч юных спортсменов в возрасте до 16 лет из более чем 20 стран мира. Они будут бороться за победу в восьми видах спорта: горных лыжах, сноуборде, биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина, фигурном катании, шорт-треке и хоккее.

На Сахалине уже практически подготовлена инфраструктура для состязаний. В частности, это действующие спортивно-туристический комплекс «Горный воздух», где в начале года к зимней Олимпиаде готовились участники российской сборной, а также ледовые арены и новый биатлонный центр.

Оргкомитет по подготовке Игр возглавил заместитель председателя правительства Российской Федерации - полномочный представитель Президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. В состав коллегиального совещательного органа также включен министр спорта России Павел Колобков.