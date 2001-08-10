Более 100 южно-сахалинских дошколят посоревновались в беге

Спартакиада среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений стартовала в Южно-Сахалинске. В течение трёх дней дошколята будут выполнять нормативы Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне». Детсадовцам предстоит помериться силами в беге на 30 и 1000 метров, сообщили ТИА «Острова» в региональном министерстве спорта, туризма и молодежной политики.

Сегодня в городском парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина состоялось открытие соревнований. Пасмурная погода не испугала юных сахалинцев - на старт вышло более 100 ребят из 14 детских садов.

Спринт дети пробежали без особого труда. Впереди было самое сложное – бег на выносливость. Дошколята старались изо всех сил, каждый из них хотел получить заветный знак отличия. По словам наставников, дети регулярно тренировались перед забегом и пришли на соревнования уже подготовленными.

Инструктор по физической культуре детского сада №14 «Рябинка» Сергей Егоров много лет занимался лёгкой атлетикой и о специфике подготовки знает не понаслышке.

- На каждом занятии действует принцип постепенности - от простого к сложному. Сначала дети набегают определённый метраж, затем постепенно увеличивают дистанцию, а после уже переходят к километражу, - рассказал Сергей Егоров. – Мы бегаем вокруг здания садика. Начинали с двух кругов, а за неделю до спартакиады бегали по шесть. Главное – регулярно тренироваться и учиться технике бега. Правильная постановка стопы играет ключевую роль.

По его словам, прививать детворе любовь и интерес к физкультуре очень важно. Комплекс ГТО является отличным началом.

- Мне нравится бегать. Сегодня было весело и совсем не сложно, всё благодаря тренировкам с Сергеем Борисовичем, - поделилась шестилетняя воспитанница «Рябинки» Ярослава Ханьковская.

На финише дошколят ждали сладкие призы. Каждому участнику вручили фирменные шоколадки «ГТО».

Спартакиада продлится до 20 сентября. Мероприятие охватит около 400 детей из 40 детсадов Южно-Сахалинска.