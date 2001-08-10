Сахалинцы определили сильнейших во французском боксе

Соревнования на Кубок Сахалинской области по савату прошёл в островном регионе, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта этого региона. За пьедестал почёта боролось свыше 50 бойцов – представителей восьми федераций и спортивных клубов области. Медали турнира оспорили саватисты из Ноглик, Поронайска, Макарова, Корсакова, Охи и Южно-Сахалинска. Спортсмены соревновались в дисциплинах ассо (лайт-контакт) и комба (фул-контакт). Участники выявляли сильнейших в возрастных группах от 7 до 18 лет и старше.

В командном зачёте победу праздновали представители федерации французского бокса «Сават» Южно-Сахалинска. На втором месте федерация савата Корсакова, а на третьем – Ноглик.

В личном первенстве среди мальчиков 7-8 лет победителем стал южносахалинец Степан Решетов (до 32 кг). Среди младших юношей 9-11 лет первое место занял Владислав Федотов (до 45 кг) из областного центра. В категории «средние юноши и девушки» 12-14 лет золото завоевали южносахалинцы Андрей Чупин (до 56 кг), Даниил Белозёров (до 52 кг), Алексей Титов (до 65 кг), Александр Соболев (до 48 кг), Кусаев Рустам (до 60 кг), Никита Воинов (до 70 кг), Артем Полютов (до 45 кг) и Олеся Очередько (свыше 70 кг).

В противостоянии между юношами 15-17 лет медали высшей пробы заслужили спортсмены из областного центра Сергей Конюхов (до 65 кг), Владислав Де (до 60 кг), Дмитрий Эм (свыше 75 кг) и Максим Блинов (до 52 кг).

Среди мужчин и женщин старше 18 лет радость победы разделили Кирилл Голованов (до 85 кг), Никита Фролов (до 65 кг), Иван Алексеенко (до 75 кг), Ксения Мингалиева (до 60 кг), Ольга Сизых (свыше 85 кг) и Шамиль Шамсудинов (свыше 85 кг) из Южно-Сахалинска, а также Роман Хасанов (до 75 кг) из Охи и Шамиль Кахаров (до 70 кг) из Корсакова.