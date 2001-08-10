Определился официальный бродкастер I зимних международных спортивных игр «Дети Азии»

Официальным бродкастером (телевещателем) I зимних международных спортивных игр «Дети Азии» станет ОТВ-Сахалин. Такой выбор сделала дирекция Игр, сообщили ТИА «Острова» в дирекции. Для того, чтобы телекомпания могла выполнить весь функционал по трансляциям игр, телевизионная компания уже начала подготовку: модернизировала новую студию, идет наполнение передвижной станции современной техникой. Но для полного охвата и передачи информации в средства массовой информации России и зарубежных стран необходимы дополнительные мощности. Поэтому было принято решение, что помогать ОТВ будут коллеги из Якутии, которые имеют огромный опыт в трансляции игр «Дети Азии».

На II Международном саммите молодых профессионалов в сфере спорта состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между телекомпанией ОТВ-Сахалин и телекомпанией Якутия. Теперь им предстоит совместно освящать спортивные соревнования, которые пройдут в рамках I зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» в феврале 2019 года.

Генеральный директор дирекции первых зимних международных игр «Дети Азии» Владимир Максимов отметил, что подписанное соглашение даст новый виток развития региональному телевидению.

-Две региональные телекомпании заключают соглашение о взаимном сотрудничестве, обмене опытом, помощи друг другу. Насколько я знаю это первое подобное соглашение, когда на Дальнем Востоке две телекомпании объединяются и в едином порыве делают то, чтобы телевидение развивалось, - заявил Максимов.

Он выразил уверенность, что совместная работа пойдет на пользу и позволит объективно, качественно и оперативно передать информацию о спортивных состязаниях не только сахалинцам и населению России, но и всему миру в целом.

По словам генерального директора издательского дома «Губернские ведомости» Владимира Семенчика, телекомпания «ОТВ» впервые берет на себя масштабную роль освящение малой олимпиады.

- Поскольку будет организовано множество спортивных площадок, с них должны вестись множество трансляций, а это практически непрерывное вещание. Проанализировав свои возможности, мы поняли, что наших творческих и технических сил не хватит чтобы показать всему миру эти замечательные соревнования, - рассказал гендиректор.

Основная часть трансляций будет идти в интернете. В эфире «ОТВ» покажут соревнования и небольшие обзорные программы, например, «Дневник игр», церемонии открытия и закрытия Игр, важные матчи. Многие события покажут и по другим федеральным каналам.

Первый заместитель генерального директора государственной вещательной компании «Саха» Олег Марков заметил, что и для якутского телевидения это событие историческое.

- Шесть раз мы проводили и показывали летние игры «Дети Азии», а теперь игры пришли на Сахалин. У наших коллег недостаточно оборудования, поэтому мы решили пойти навстречу друг-другу, уверен, что у нас получится хорошая совместная работа, - рассказал Марков.

Он отметил, что опыт работы у якутской компании на таких площадках достаточно богатый, но в данном случае задача гораздо сложнее.